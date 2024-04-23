مزايا وخدمات يحصل عليها الأطفال على الطائرة خلال السفر

السفر منفردًا يمكن أن يكون تجربة مثيرة مليئة بالمغامرة للصغار، وتسعى مصر للطيران لتوفير سفر آمن وجدير بالثقة ومريح لجميع المسافرين وخاصة الصغار.

يتم تصنيف الأطفال الذين يسافرون بمفردهم - دون إشراف من أحد الأخوة/الأخوات الذين يبلغ عمرهم 16 عامًا أو أكثر أو أحد الوالدين أو وصي، على أنهم قُصَّر غير مصحوبين ببالغين، وهذا يشمل الأطفال المسافرين في درجة أو مقصورة مختلفة عن أحد الأخوة/الأخوات أو أحد الوالدين أو الوصي.

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الحجز:

- يجب أن يحمل القاصرون واليافعين الذين لا يرافقهم شخص بالغ وثيقة تثبت سنهم.

- يجب الحصول على حجز مؤكَّد عليه مسبقًا.

شروط يجب مراعاتها عند سفر القاصرين:

يكون لمصر للطيران القرار النهائي في قبول القاصرين أو اليافعين غير المرافَقين، ويحق لها عدم السماح لهم باستقلال الطائرة في أي وقت حتى بعد قبولهم إذا اتضح أن الشخص المرافق لم يستوفِ شروط سفر المرافقين.

- لا يُسمح للأطفال ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية بالسفر بصفتهم قاصرين غير مُرافَقين.

- في حال سفر أطفال في مقصورات بدرجات مختلفة، يجب أن يكون الحجز بصفتهم قاصرين غير مرافَقين لسن 6 - 12 سنة أو بصفتهم قاصرين مرافَقين لسن سنتين - 6 سنوات.​

- قد يسافر الأطفال غير المصحوبين في معظم الخطوط تبعًا لأعمارهم شريطة ألا يتطلب الطفل رعاية إضافية مثل دخول المرحاض أو التغذية أو تناول الدواء.

- تطبق القواعد فقط في رحلات EGYPTAIR وفي حالة رحلات الرمز المشترك المشغلة من قبل شركات طيران أخرى، يرجى الرجوع إلى مركز الاتصال لدينا أو إلى أقرب مكتب تابع لشركة EGYPTAIR.

-يجب إجراء مقابلة في وقت ما مع ممثل موظفي EGYPTAIR في المطار، الذين سيرافقون طفلك خلال الجمارك والهجرة إلى بوابة المغادرة.

- بعد الهبوط، سيرافق طفلك موظفو EGYPTAIR في المطار، الذين يساعدونه في إجراءات الوصول، وبعد ذلك سوف يتم تسليم طفلك إلى الشخص المرشح من قبلك لمقابلتهم. يجب على هذا الشخص أن يقدم إثبات هوية.

- بالنسبة للسفر والانتقال من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، يطلب من الوالد أو الوصي الحضور عند هبوط الطائرة أو مقابلة الطفل في الصالة.

- في حالة وجود رحلة طيران مكملة على خط جوي مختلف يرجى الرجوع إلى لوائح القُصَّر غير المصحوبين الخاصة بهم.

- أثناء الحجز، يتم ملء نموذج تصريح من قبل أحد الوالدين/الوصي لإخلاء EGYPTAIR من أي التزام أو مسئولية عن الوصاية ولتقديم تفاصيل عن المرافق في حالة المغادرة/الوصول.

- يمكن أن يحتفظ المرافق ببطاقات تعريف الأمتعة، والشهادات الصحية وجوازات السفر للقاصر غير المصحوب، أو قد يحتفظ بها القاصر نفسه، ويفضل أن تقدم هذه الأوراق في محفظة في مطار المغادرة.