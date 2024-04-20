الدنمارك تغلق مطار بيلوند بسبب قنبلة

أعلنت السلطات الدنماركية، اليوم السبت، عن إغلاق مطار بيلوند غربي البلاد بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها ففي الجمعة الماضية، أغلق الجيش الدنماركي، أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، إثر خلل بمنظومة قاذفة صواريخ نشطة على متن السفينة نيلز جويل التابعة للبحرية الدنماركية.

إغلاق أكثر ممرات الشحن ازدحاما في الدنمارك

وتتمركز السفينة في مضيق الحزام الكبير في الدنمارك، البوابة البحرية الرئيسية لبحر البلطيق.

وقالت القوات المسلحة الدنماركية، في بيان أورده موقع "سي.إن.إن"، إنه تم تفعيل معزز صاروخ "هاربون"، الموجود على متن السفينة خلال اختبار إلزامي.

Advertisements

وأكدت أنه لا يمكن إبطال حالة التفعيل على منصة الإطلاق، لافتًا إلى أن المتخصصين في طريقهم لحل المشكلة.

وأوضحت أن منطقة الخطر تتراوح بين 5-7 كيلومترات، (حوالي 3-4 أميال)، من محطة كورسور البحرية، على ارتفاع حوالي 1000 متر فوق الماء في الاتجاه الجنوبي، لافتة إلى أن الصاروخ ليس في اتجاه جسر الحزام الكبير.

إغلاق المجال الجوي

كما أعلنت القوات الدنماركية عن إغلاق المجال الجوي في المنطقة حاليًا.وقالت في البيان إنه تم إبلاغ الشرطة والسلطة البحرية الدنماركية، كما تم إخطار السفن المتجهة إلى منطقة الخطر، ومطالبتها بالانتظار حتى يتم حل المشكلة.