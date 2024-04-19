زلزال يضرب غرب تركيا

وقع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في بحر إيجة، اليوم الجمعة، قبالة سواحل منطقة سفري حصار بولاية إزمير، غربي تركيا.

ووفق الموقع الإلكتروني، لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال عند الساعة 11.02 (توقيت تركيا)، وعلى عمق 6.97 كلم.

وأشار "آفاد" إلى أن "مركز الزلزال على بعد 27.65 كلم من منطقة سفري حصار"، دون ورود معلومات عن حدوث أضرار.

زلزال قوي يضرب تركيا

وأمس الخميس، ضرب زلزال قوي، منطقة "سولو سراي" التابعة لولاية توكات وسط تركيا، بلغت قوته 5.6 على مقياس ريختر، وشعر به سكان مدن قيصري وسيواس وسامسون وأماسيا وجوروم.

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ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، دمر الزلزال مآذن مسجدين، وأعلن عمدة توكات أنه لا يوجد شيء خطير في وسط المدينة في الوقت الحالي، ولا يبدو أن هناك مشكلة في المباني.

وقال وزير الداخلية التركي: إن جميع فرق المؤسسات ذات الصلة توجهت للمكان للقيام بعمليات مسح ميدانية.