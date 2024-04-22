انطلاق مبادرة جوه الدايرة بالتعاون بين الأعلى الثقافة والقومى للأشخاص ذوى الإعاقة

انطلقت اليوم المرحلة الثانية من مبادرة جوه الدايرة بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم.

مبادرة جوه الدايرة



افتتحت المرحلة الثانية أعمالها بتدريب موجه لمسرح الشمس عن بروتوكولات التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقات المختلفة فى تمام الساعة ١٢ظ بمقر مسرح الشمس بالحديقة الدولية بحضور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس المجلس الأعلى للثقافة والدكتورة فينوس فؤاد مستشار المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ومحمد متولى مدير مسرح الشمس ورشا عبد المنعم مديرة التدريب ورشا إرنست خبيرة إدماج الإعاقة والمختصة بمجال التنمية الثقافية، والذين أكدوا فى كلمتهم الافتتاحية أهمية هذه الدورات التى تهدف إلى دعم سياسات الدولة المصرية فى التمكين وتحقيق تكافؤ الفرص.

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هذا وقد تضمنت المرحلة الأولى من مبادرة جوه الدايرة عددا من الدورات التدريبية التى استهدفت رفع قدرات العاملين بالإدارات المختصة بتخطيط وتنفيذ الأنشطة والفاعليات الثقافية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة من مختلف قطاعات وزارة الثقافة حضرها 43 متدرب أقيمت في قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة خلال الفترة من (21-25 مايو)، وحاضر بها كل من: أ.رشا أرنست، والمهندس.وائل همام مسؤول إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومترجمة وخبيرة لغة الإشارة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة أ.فيروز الجوهرى.

الجدير بالذكر أن التخطيط لمشروع "جوة الدايرة" جاء فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المنعقد بين وزارة الثقافة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتنفذه إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع المسئولين بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، هذا وقد استهدفت تلك المرحلة من المبادرة العاملين بوزارة الثقافة بمحافظتي القاهرة والجيزة كخطوة أولى وجارى التخطيط لتعميم التجربة فى كافة ربوع مصر بما يعزز سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتكافؤ الفرص وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.