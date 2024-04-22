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ثقافة وفنون

وفاء عامر تكشف عن كواليس مشهد ضربها 4 مرات من رياض الخولي

وفاء عامر.فيتو
وفاء عامر.فيتو

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن كواليس مشهد ضربها 4 مرات على وجهها من الفنان رياض الخولي، خلال أحداث مسلسل حق عرب الذي عرض ضمن دراما رمضان 2024.

كواليس مشاهد وفاء عامر فى حق عرب

وتابعت  وفاء عامر خلال مداخلة تليفزيونية: "رد الفعل وقتها خلاني أقول إزاي أنا عملت المشهد ده لأني اتفاجأت باللي حصل.. وقولته أنت إزاي تعمل كده أنت مش زوجي، علشان كده لما بقف مع الفنانين العظماء زي رياض الخولي وسلوى عثمان بنكون مش عارفين ده هيقول إيه أو أعمل إيه".


واستكملت وفاء عامر، حديثها بأن نهاية مسلسل حق عرب كانت واقعية للغاية، لأن نهاية الشر شر وشخصيتي في العمل تعاطف معها الجمهور في النهاية.

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مسلسل حق عرب

وكان تصدر مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it في مصر، وذلك عقب عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل أمس، حيث كان قد شارك ضمن موسم دراما رمضان الماضي. 

 

 

 

مسلسل حق عرب 

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب على العديد من المشاهد الصادمة، وأبرزها مقتل سماح الجياش، التي تقوم بدورها وفاء عامر على يد “منة” بعدما اكتشفت أن سماح هي التي قتلت والدتها حسنية الداية.

 

الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب

ومن ضمن الأحداث، وفاة المعلم عبد ربه الذي يلعب دوره رياض الخولي بسبب إصابته بجلطه شديدة، بعدما اكتشف أن “سميحة” ابنته نقلت جميع أملاكه لها دون أن يعلم، ويتوفى “عبد ربه” في المستشفى بعد توقف عضلة قلبه.

 

وشهدت الحلقة أيضًا، إصابة حنان التي تقوم بدورها دينا فؤاد بالجنون بعد وفاة زوجها المعلم عبد ربه وخسارة جميع أمواله بالإضافة إلى حبها الشديد لعرب.

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الفنانة وفاء عامر الفنان رياض الخولي رمضان 2024 دراما رمضان 2024 رياض الخولي سلوى عثمان مسلسل حق عرب

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