الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على ردع كافة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.

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وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 77 منشأة، والتحفظ على 4093 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1215 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال وفرض غرامات فورية تقدر بنحو مليون و28 ألف جنيه.

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حملة مكبرة

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