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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

ارتفاع درجات الحرارة،
ارتفاع درجات الحرارة، فيتو

حالة الطقس، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بسبب التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية.

أجواء ربيعية شديدة الحرارة 

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية بالقناة الأولى: “أجواء ربيعية حارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار”.

 

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد وبالتحديد سيوة ومطروح وسيدي براني.

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منخفض صحراوي يضرب البلاد

وأكدت: سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في قيم درجات الحرارة غدا بسبب التأثر بالمنخفض الصحراوي بمعدل من 6 إلى 9 درجات مئوية عن اليوم، وتصل العظمى علي القاهرة الكبرى الي 38 درجة مئوية، لافتة إلى أن ذروة ارتفاعات الحرارة ستكون الأربعاء المقبل لتصل الي 40 درجة مئوية علي القاهرة خلال فترة النهار، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.
 

حار نهارا، حالة الطقس غدا الثلاثاء 23-4-2024 فى مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 22 -4- 2024 في مصر

 

تحذير الأرصاد الجوية

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار غدا وبعد غد بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:22


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