الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

حالة الطقس، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بسبب التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية.

أجواء ربيعية شديدة الحرارة

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية بالقناة الأولى: “أجواء ربيعية حارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار”.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد وبالتحديد سيوة ومطروح وسيدي براني.

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منخفض صحراوي يضرب البلاد

وأكدت: سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في قيم درجات الحرارة غدا بسبب التأثر بالمنخفض الصحراوي بمعدل من 6 إلى 9 درجات مئوية عن اليوم، وتصل العظمى علي القاهرة الكبرى الي 38 درجة مئوية، لافتة إلى أن ذروة ارتفاعات الحرارة ستكون الأربعاء المقبل لتصل الي 40 درجة مئوية علي القاهرة خلال فترة النهار، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.



تحذير الأرصاد الجوية

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار غدا وبعد غد بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:22