تدريبات استشفائية للاعبي برشلونة بعد السقوط أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

خاض لاعبو فريق برشلونة تدريبات استشفائية اليوم الإثنين بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخاض لاعبو الفريق الكتالوني الذين شاركوا في لقاء الأمس تحت إشراف تشافي هرنانديز المدير الفني للفريق المران الاستشفائي بجانب إجراء بعض التدريبات البسيطة لتجنب الإرهاق.

وخاض اللاعبون المستبعدون من اللقاء تدريبات بدنية قوية بالإضافة لإجراء بعض التدريبات الفنية.

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بيان برشلونة للكشف عن إصابة دي يونج

من ناحية أخرى قال نادي برشلونة في بيان رسمي: "أكدت الاختبارات التي أجريت، اليوم الإثنين، أن لاعب الفريق الأول، فرينكي دي يونج، يعاني من التواء في الكاحل الأيمن".

وأضاف: "دي يونج غير متاح للمشاركة في المباريات، ومدة غيابه تتوقف على إيقاع تعافيه من الإصابة".

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن دي يونج سيغيب عن المباريات لمدة 5 أسابيع، ولن يشارك مجددا مع برشلونة هذا الموسم.

موقف تشافي من الاستمرار مع برشلونة

وفجر تقرير إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، حول مستقبل تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

وبحسب برنامج "Jijantes" الشهير، فإن تشافي يعيش فترة حاسمة فيما يتعلق بمستقبله الحالي مع الفريق الكتالوني.

وأضاف البرنامج "تشافي يفكر في الاستمرار، إذا تأكد من إجراء بعض التغييرات في البارسا، والتي لم تحدث في الصيف الماضي".

وأشار التقرير إلى أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يصر على أن تشافي هو الشخص المناسب لتدريب البارسا في الوقت الحالي.

يذكر أن برشلونة خسر أمس الأحد أمام غريمه ريال مدريد بنتيجة 2-3 في إطار الجولة 32 من عمر الليجا، على ملعب البرنابيو.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.

وسخر مشجعو ريال مدريد من تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، في مباراة الكلاسيكو، مساء أمس الأحد.

وفاز ريال مدريد على غريمه برشلونة بنتيجة 3-2 مساء الأحد، في إطار الجولة 32 من عمر الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسبق أن أعلن تشافي في شهر يناير الماضي، أنه سيرحل عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وهتف مشجعو ريال مدريد في المدرجات أثناء المباراة "تشافي ابق" للسخرية من خسارة مدرب برشلونة في الكلاسيكو 3 مرات هذا الموسم.

كما تجمع مشجعي ريال مدريد عند مدخل البرنابيو عقب المباراة، وظلوا يرددوا أيضا "تشافي استمر".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.

وخسر برشلونة في كلاسيكو الدور الأول بالليجا بنتيجة 1-2، كما انهزم 1-4 في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام الميرنجي.

وعلي صعيد آخر حقق فينيسويس جونيور نجم ريال مدريد، رقما مميزا خلال الانتصار بنتيجة 3-2 على الغريم التقليدي برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

رقم مميز لفينيسيوس جونيور في الكلاسيكو

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإنه منذ ظهور فينيسيوس مع ريال مدريد في موسم 2018-2019، لم يسجل أي لاعب من أي فريق، مجموعة من الأهداف ضد برشلونة في مختلف المسابقات أكثر منه (7 أهداف بالتساوي مع كريم بنزيما).