القصاص لعصافير الجنة، تفاصيل جريمة مقتل شقيقين على يد أب ونجله بالشرقية، المتهم الأول استدرجهما داخل مسكنه، التحقيقات تكشف السبب (فيديو)

في حادث مروع أثار حالة من الغضب والاستنكار، فقد طفلان شقيقان حياتهما خلال شهر سبتمبر من العام الماضي في محافظة الشرقية، على يد شخص ونجله، بحسب التحقيقات الأولية.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الجريمة المروعة جرت بعدما تجرد المتهمان من أدنى مشاعر الإنسانية، حيث قاما بتعذيب الطفلين بالضرب المبرح، قبل أن يقوما بوضعهما داخل جوالين بلاستيكيين لشل حركتهما.

وفي تفاصيل الحادث الصادمة، قام المتهمان بصدم رؤوس الطفلين بجدار، مما أدى إلى وفاتهما على الفور.

كشف لغز العثور على جثتي شقيقين في الشرقية



وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفلين “رحيم. ال.ح” 6 سنوات، وشقيقه “إسلام” 5 سنوات المقيمان في قرية كفر أيوب التابعة لمركز بلبيس في حالة تحلل بمياه ترعة الإسماعيلية، وذلك في نطاق قرية كفر أبو نجم بمركز أبو حماد.

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وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين أن الطفلين مبلغ باختفائهما ومتغيبين عن منزل أسرتهما منذ أسبوع بدائرة مركز بلبيس.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من المديرية توصل أن وراء ارتكاب كلا من:محمد.ص. م.ع 65 عاما بالمعاش، ونجله “خالد” 33 عاما (عامل) جيران أسرة المجني عليهما.

والدة المجنى عليهما،فيتو

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استدرج الطفلين الذين لم يبديا أي اعتراض لمعرفتهما به كونه من الجيران وقام بضربهما على رأسهما، وخنقهما ووضعهما بعد التأكد من موتهما في شيكارة وقام بنقلهما بمساعدة نجله على دراجة نارية وإلقائهما في مجرى مائي حتى تم العثور عليهما أمام قرية كفر أبو نجم مركز أبو حماد.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل الطفلين المجني عليهما عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن تعدى عليهما ضربا مستخدما في ذلك يديه ووضعهما بداخل جوالين بلاستيكيين لشل حركتهما وصدم رأساهما بجدار مسكنه وأرضيته فوافتهما المنية على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

أسرة المجنى عليهما اسلام ورحيم،فيتو

وتضمن أمر الإحالة أنه قد تقدمت جناية المتهم الأول جناية أخرى ذلك بأنه في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة قد خطف بطريق التحايل الطفلين المجني عليهما بأن استدرجهما إلى داخل مسكنه موهما إياهم بمساعدته في ملء إطارات دراجته الهوائية، وتمكن بتلك الوسيلة من إقصائهما عن أعين ذويهم وأعين الناس لإتمام جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسند أمر الإحالة للمتهم الثاني إخفاء جثامين الطفلين المجني عليهما عقب إتمام المتهم الأول جريمته بقتلهما وذلك بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه بأن حمل الجثامين بداخل الجوالين البلاستيكيين على دراجة نارية وتوجه بهما إلى مجرى مائي ومن ثم ألقى الجوالين البلاستيكيين وبداخلهما جثماني الطفلين المجني عليهما بالمجرى المائي على النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة أوراق قاتل الشقيقين إسلام ورحيم بالشرقية لمفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، (المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس) برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة اليوم المتهم الأول بقتل الطفلين إسلام وشقيقه رحيم في القضية رقم 23429 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 3790 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، والتخلص منهما بمياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز شرطة بلبيس لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه من عدمه وحددت جلسة 20 مايو المقبل للنطق بالحكم.

فرحة اسرة المجنى عليهما بعد الحكم،فيتو

وأجلت هيئة المحكمة محاكمة نجله (المتهم الثاني ) لذات الجلسة.

زغاريد الإعدام، فرحة أسرة الشقيقين إسلام ورحيم بإحالة أوراق القاتل للمفتي

سادت حالة من الفرحة والسعادة بين أسرة وأقارب الطفلين الشقيقين إسلام ورحيم في محافظة الشرقية عقب صدور حكم محكمة جنايات الزقازيق في جلستها المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس اليوم الإثنين، بإحالة أوراق المتهم الأول لفضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي، في إعدامه.

وقالت والدة المجنى عليهما لـ "فيتو"، "الحمد لله والشكر لله، وبنشكر القضاء المصري ويحيا العدل،حقكم رجع يا حبايبي.. ناموا وارتاحوا في قبركم، في الجنة ونعيمها يا أولادى، في الجنة ونعيمها يا إسلام.. ويا رحيم”..

أم الطفلين..يحيا العدل،فيتو

فيما قال والدهما، إنه لن يرتاح قلبه إلا بعد تنفيذ حكم الإعدام على الجناة بعد أن حرموه من أطفاله، وأكمل الأب المكلوم أنه كان لديه 3 أطفال اصغرهم"أدم"لا يتعدى عمره العامين لكن المتهمين حرموه من طفليه إسلام ورحيم بعد جريمتهما الشنيعة بدم بارد، موضحًا أن المتهم الأول أقر أمام هيئة المحكمة إن سبب ارتكابه الجريمة هو قيام الطفلين بسبه وتوجيه بعض الألفاظ النابية له، قائلا: "ربنا يصبرنا على فراقهما في الجنة ونعيمها يا رب صبرني أنا ومراتي".

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