إحالة أوراق قاتل الشقيقين إسلام ورحيم بالشرقية لمفتي الجمهورية (فيديو وصور)

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، (المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس) برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة منذ قليل المتهم الأول بقتل الطفلين إسلام وشقيقه رحيم في القضية رقم 23429 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 3790 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، والتخلص منهما بمياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز شرطة بلبيس لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه من عدمه وحددت جلسة 20 مايو المقبل للنطق بالحكم.

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وأجلت المحكمة محاكمة نجله ( المتهم الثاني ) لذات الجلسة.

كشف لغز العثور على جثتي شقيقين في الشرقية

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفلين “رحيم. ال.ح”6 سنوات، وشقيقه “إسلام” 5 سنوات المقيمان في قرية كفر أيوب التابعة لمركز بلبيس في حالة تحلل بمياه ترعة الإسماعيلية، وذلك في نطاق قرية كفر أبو نجم بمركز أبو حماد.

مجمع محاكم بلبيس، فيتو

وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين أن الطفلين مبلغ باختفائهما ومتغيبين عن منزل أسرتهما منذ أسبوع بدائرة مركز بلبيس.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من المديرية توصل أن وراء ارتكاب كل من: "محمد.ص. م.ع» 65 عاما بالمعاش ونجله “خالد” 33 عاما (عامل) جيران أسرة المجني عليهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استدرج الطفلين الذين لم يبديا أي اعتراض لمعرفتهما به كونه من الجيران وقام بضربهما على رأسهما، وخنقهما ووضعهما بعد التأكد من موتهما في شيكارة وقام بنقلهما بمساعدة نجله على دراجة نارية وإلقائهما في مجرى مائي حتى تم العثور عليهما أمام قرية كفر أبو نجم مركز أبو حماد.

أم المجني عليهما، فيتو

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل الطفلين المجني عليهما عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن تعدى عليهما ضربا مستخدما في ذلك يديه ووضعهما بداخل جوالين بلاستيكيين لشل حركتهما وصدم رأسهما بجدار مسكنه وأرضيته فوافتهما المنية على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة أنه قد تقدمت جناية المتهم الأول جناية أخرى ذلك بأنه في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة قد خطف بطريق التحايل الطفلين المجني عليهما بأن استدرجهما إلى داخل مسكنه موهما إياهم بمساعدته في ملء إطارات دراجته الهوائية، وتمكن بتلك الوسيلة من إقصائهما عن أعين ذويهم وأعين الناس لإتمام جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

أسرة المجنى عليهما، فيتو

وأسند أمر الإحالة للمتهم الثاني إخفاء جثامين الطفلين المجني عليهما عقب إتمام المتهم الأول جريمته بقتلهما وذلك بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه بأن حمل الجثامين بداخل الجوالين البلاستيكيين على دراجة نارية وتوجه بهما إلى مجرى مائي ومن ثم ألقى الجوالين البلاستيكيين وبداخلهما جثماني الطفلين المجني عليهما بالمجرى المائي على النحو المبين بالتحقيقات.