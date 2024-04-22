تاون جاس تطمئن أهالي التجمع الأول: لا تنزعجوا من رائحة الغاز غدا

أعلنت شركة تاون جاس عن قيامها بأعمال صيانة طارئة وتدفيع الغاز الطبيعي بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وذلك غدا الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، بدءا من الساعة العاشرة صباحا .

وأهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة ولن يتم قطع الغاز وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

وأوضحت أنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء في فترة الصيانة.

ونشرت الشركة أرقامًا للاتصال بها في حالة وجود أي استفسار، يُرجى الاتصال بطوارئ الشركة على رقم 129 من أي خط أرضي.

Advertisements

وأكدت الشركة بأنها تقوم بأعمال للصيانة وتنفذ هذه الأعمال وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.