اضحك مع اتحاد الكرة.. أزمة دوري الجمهورية مواليد 2003 تؤكد عشوائية الجبلاية.. وأخطاء مجلس علام عرض مستمر

يواجه اتحاد الكرة المصري حالة من السخرية والانتقادات اللاذعة، خصوصًا في ظل إدارة المجلس الحالي برئاسة جمال علام، التي أثارت حفيظة الكثير من المتابعين والمحللين الرياضيين بسبب سلسلة من القرارات والأخطاء الإدارية.

لم تمر هذه الأخطاء دون أن تصبح مادة للسخرية والفكاهة، حيث أصبح بعض مقدمي البرامج الرياضية يخصصون فقرة ثابتة في برامجهم اليومية تحت عنوان "اضحك مع اتحاد الكرة".

وجاءت أزمة تحديد بطل دوري الجمهورية مواليد 2003، أمس الأحد، لترسخ إصرار مجلس الجبلاية الحالي برئاسة جمال علام، على انتهاج أسلوب العشوائية في إدارة شئون الكرة المصرية، حيث شهدت مباراة فريقي الأهلي وإنبي مواليد 2003 أمس الأحد مهزلة رياضية تمثل إساءة حقيقية لكرة القدم المصرية، ووصمة عار في جبين القائمين على إدارة اللعبة الشعبية الأولى في مصر، وهي الدولة العظيمة الرائدة في مجال كرة القدم ومؤسسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



الأهلي وإنبي يحتفلان بلقب دوري 2003

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عقب انتهاء مباراة الأهلي وإنبي أمس الأحد في دوري الجمهورية 2003، والتي إنتهت لصالح الفريق البترولي 4-3، قام لاعبو الأهلي بالاحتفال داخل الملعب كونهم أبطال المسابقة، إعمالا للوائح المنظمة للبطولة والتي تقضي بأنه في حال تساوي فريقين في عدد النقاط وهما يحتلان صدارة الترتيب، يتم الرجوع لقاعدة النتائج المباشرة بينهما في المسابقة، والتي جاءت في صالح الأهلي.

أما لاعبو إنبي فقد أحضروا كأسا عقب إطلاق حكم المباراة صفارته واحتفلوا بأنهم أبطال دوري الجمهورية 2003 بعد التساوي مع الأهلي في عدد النقاط، برصيد 62 نقطة لكل منهما.



رئيس إنبي يوضح سبب أحقية فريقه في لقب الدوري

وخرج رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي في تصريحات لبوابة فيتو بعد المباراة، ليؤكد أن فريقه هو الأحق بلقب دوري الشباب مواليد 2003، لأنه تقدم بشكوى تزوير ضد لاعب المصري البورسعيدي مواليد 2003 يوم الأربعاء الماضي، وكان ينبغي على اتحاد الكرة حسم الرد على الشكوى قبل مباراة الأهلي وإنبي أمس الأحد.

مباراة الأزمة بين الأهلي وإنبي في دوري 2003، فيتو

مهزلة وعشوائية

وتابع الشريعي: أنه كان يجب البت في الشكوى المقدمة من نادي إنبي واستحقاقه نقاط لقاء المصري الثلاث قبل مواجهة الاهلي اليوم لأن ما يحدث مهزلة وعشوائية وسوء إدارة بحت.

وأكد لقد تقدمنا بشكوى تتضمن مستندات وأوراق تثبت التلاعب بعمر لاعب المصري وهو ما يعطينا أحقية نقاط اللقاء، وبالتالي فنحن الأحق بلقب الجمهورية ولكن اتحاد الكرة أهمل الشكوى وأرجأ البت فيها حتى إقامة المباراة وهذا غير منصف بالمرة.

وعن رد اتحاد الكرة على أزمة دوري 2003 قال الشريعي: لقد تواصلت مع اتحاد الكرة عدة مرات وشرحت لهم ما سيحدث حال تأخير إعلان نتيجة الشكوى لكن لا مجيب حتى اضطررت للجوء إلى أحمد دياب رئيس رابطة الاندية والذي أكد لي بين شوطي المباراة أنه يتم بالفعل البث في الشكوى المقدمة من نادي إنبي.

وأكد رئيس إنبي أن النادي الأهلي يعلم جيدا أننا بطل الجمهورية والأحق باللقب لذلك لم يحتفل سريعا عقب انتهاء المباراة بل أخذ بعض الوقت حتي يحتفل باللقب في حين لم يتردد لاعبي انبي في الاحتفال عقب إطلاق الحكمة صافرة النهاية مباشرة.

وقال أيمن الشريعي: "عامر حسين هو المسئول الأول عن المسابقات فى مصر حتى دوري 2003، وأزمة مباراة الأهلي وإنبي أمس الأحد، واحتفال كل فريق بلقب الدوري هي أزمة كبيرة سببها عامر حسين.

عامر حسين عضو اتحاد الكرة، فيتو

فضيحة إقامة قمة الأهلي وزمالك في السعودية

وجاء قرار رابطة الأندية المصرية أوائل أبريل الجاري بالموافقة على إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في مسابق الدوري الممتاز في السعودية، لتكشف عن جهل مسئولي رابطة الأندية المصرية وقبلهم مسئولي اتحاد الكرة المصري بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وإن كان مسئولي المكتب التنفيذي لرابطة الأندية أخطأوا بالموافقة على العرض السعودي باستضافة مباراتي القمة، فكان ينبغي على اتحاد الكرة أن يخطرهم بأن لوائح الفيفا تمنع ذلك، ولكن جاء سكوته ليؤكد على جهل مسئوليه أيضا باللوائح الدولية المنظمة للمسابقات المحلية.

رمضان صبحي وأزمة المنشطات، فيتو

جمال علام يفجر أزمة منشطات رمضان صبحي

أزمة دوري الجمهورية والمهزلة التي شهدها ملعب مباراة شباب الأهلي وإنبي أمس، لم تكن الواقعة الأولى، التي ترسخ العشوائية الإدارية داخل اتحاد الكرة، ولكن سبقتها بأيام قليلة، كارثة إدارية أخرى، وهذه المرة كان البطل الرئيسي للواقعة جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عندما خرج في أحد البرامج الرياضية، ليلصق تهمة تعاطي المنشطات بلاعب بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، ويؤكد أمام ملايين المشاهدين أن اتحاد الكرة تلقى خطابا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بأن عينة رمضان صبحي التي تم سحبها من اللاعب إيجابية، ليخرج رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات للرد على رئيس اتحاد الكرة، ويؤكد أن الخطاب الذي أرسلته المنظمة لاتحاد الكرة لم تؤكد ذلك صراحة، وأن ما جاء في الخطاب أن عينة اللاعب ما زالت تخضع لمزيد من الفحوصات والتحقق من إيجابياتها، وأن هناك إجراءات معينة تتم في العينة للتأكد من أنها لم يتم التلاعب فيها.

جمال علام رئيس اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة يدار بالمنفلة والكرة الجبس

وخرج وقتها الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامه على شاشة أون تايم سبورت، ليشن هجوما عنيفا ضد جمال علام، ويؤكد أن اتحاد الكرة في عهده يدار بطريقة عفى عليها الزمن “أيام الكرة الجبس والمنفلة” رغم أن صناعة كرة القدم تتطور بسرعة رهيبة في كل أرجاء الكرة الأرضية.

وانتقدت وسائل الإعلام بمنابرها المختلفة جمال علام، بعد أن تسبب في أزمة نفسية كبيرة للاعب، ولم ينتظر حتى تقوم منظمة مكافحة المنشطات بالكشف عن اسم اللاعب صاحب العينة، وفقا لما يقضي به بروتوكول العمل الدولي في مجال مكافحة المنشطات.

علاء نبيل يصطدم برئيس اتحاد الكرة، فيتو

جمال علام يكذب المدير الفني لاتحاد الكرة

وفي نفس التوقيت الذي تورط فيه جمال علام بتصريحه عن عينة رمضان صبحي، تفجرت أزمة جديدة بين رئيس اتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، حيث خرج علاء نبيل في تصريحات بأحد البرامج ليؤكد أن هناك الكثير من حالات التزوير والتسنين داخل قطاعات الناشئين في بعض الأندية المصرية، ليخرج جمال علام بعدها بساعات لينفي صحة ما جاء على لسان علاء نبيل، وهنا خرج المدير الفني ليفحم رئيس الجبلاية، ويرد عليه قائلا "عيب تكذبني يا أستاذ جمال أنا مش صغير وعارف بقول إيه".

محمد يوسف نائب المدير الفني باتحاد الكرة، فيتو

تعيين محمد يوسف مدربا لمنتخب مصر ثم إلغاء القرار بعدها بأيام

من بين القرارات غير المدروسة التي تورط فيها اتحاد الكرة، تسرع مسئوليه في الإعلان الرسمي عن تعيين محمد يوسف مدرب الأهلي السابق مدربا عاما لمنتخب مصر، بعد الإطاحة بالبرتغالي روي فيتوريا، والتأكيد على أنه سيكون الرجل الثاني في جهاز منتخب مصر مع المدير الفني الأجنبي الذي سيخلف روي فيتوريا، ثم بعدها بأيام قليلة يعلن اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، وهو ما يعني ضمنيا إقالة محمد يوسف الذي لم يمضي على تعيينه أكثر بضعة أيام قليلة، وهو الأمر الذي قوبل باستياء كبير في الشارع الرياضي وسبب حرجا بالغا لمحمد يوسف، قبل أن يضطر مجلس الجبلاية بعدها تعيينه نائبا للمدير الفني للجبلاية علاء نبيل من باب الترضية.

إصابة محمد صلاح في أمم أفريقيا، فيتو

أزمة إصابة محمد صلاح في أمم أفريقيا الأخيرة

ولم تكن أزمة إصابة محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار ببعيدة عن الأخطاء الإدارية الكارثية لمجلس الجبلاية الحالي، حيث تكتم وقتها مسئولي اتحاد الكرة على مغادرة اللاعب وعودته إلى إنجلترا لتلقي العلاج من الإصابة التي لحقت به في مباراة الجولة الثانية أمام غانا.

وبدلا من أن يخرج مسئولي اتحاد الكرة للحديث بشفافية عن عودة اللاعب إلى إنجلترا للعلاج، جاء الإعلان عن سفر اللاعب على لسان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي في مؤتمر صحفي عقب إحدى مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي وهو ما أثار حالة من الجدل والغضب الشديدين في الشارع الرياضي، وسط صمت مريب من مسئولي اتحاد الكرة، وترتب على هذا الموقف أزمة كبيرة حاليا بعد محمد صلاح قائد منتخب مصر وحسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة.