بيلينجهام يكرر إنجاز فان نيستلروي في مواجهات برشلونة وريال مدريد بعد 17 عاما

الكلاسيكو، قاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد، للفوز على الغريم التقليدي برشلونة 3-2، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا، في معقل الميرينجي "سانتياجو برنابيو".



وكان بيلينجهام قد سجل أيضا هدف الانتصار، في لقاء الدور الأول، الذي فاز به الملكي (2-1) في أكتوبر الماضي.

بيلينجهام يكرر إنجاز فان نيستلروي في مواجهات برشلونة وريال مدريد

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بيلينجهام هو أول لاعب يسجل لريال مدريد، في أول مباراتي كلاسيكو له بالليجا، منذ رود فان نيستلروي عام 2007.

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وأحرز لريال مدريد: فينسيوس جونيور من ركلة جزاء (18)، لوكاس فاسكيز (73)، جود بيلينجهام (90+1)، بينما سجل لبرشلونة أندرياس كريستنسن (6)، وفيرمين لوبيز (69).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني



وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.



خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

فيما يتواجد على دكة البدلاء: مارتينيز، فيران توريس، بيدري، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني



فيما جاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، تشوامينيز

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس، رودريجو.

وتلقى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، ضربة موجعة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.



جاء ذلك بعدما تعرض الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط البارسا لإصابة، بعد التحام مع فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد.

ولم يستطع دي يونج إكمال المباراة، وغادر الملعب في الدقيقة 45+7، ونزل بدلا منه بيدري.



ويبدو أن الإصابة ضربت نفس الكاحل، ما أبعد النجم الهولندي عن المباريات فترة طويلة هذا الموسم.