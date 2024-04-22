وفد هندي يزور غرفة القاهرة لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع مصر

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري وفدًا هنديًا لبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة بما يفيد الجانبين على الصعيد الاقتصادي.

واستقبل الوفد نيابة عن أيمن العشري شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة، في حضور" محمد مهران عضو مجلس إدارة الغرفة وكريم غنيم رئيس شُعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة "

ويتكون الوفد الهندي من " Shri Arun مدير عام مجلس دعم صادرات الخدمات وأجهزة الاتصالات - -Ms. Sarbani Dasgupta نائب المدير - -Shri Amit Pasari" عضو المجلس".

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ودعا الوفد الهندي غرفة القاهرة للمشاركة في معرض متخصص في تكنولوجيا المعلومات India Africa Ict

والذي سيتم تنظيمه في مصر خلال شهر أغسطس 2024.

وتناولت المباحثات زيادة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكيفية الارتقاء بفرص التبادل التجاري المشترك وتعزيز التعاون الثنائي.

وقال شريف يحيى في كلمة الغرفة إن مصر تشهد نموًا كبيرًا في المجالات الاقتصادية المختلفة ؛ مما يتيح فرصة كبيرة للجانب الهندي للاستفادة منها وزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة خلال السنوات الأخيرة والتي تدعم الاستثمار والمستثمرين في القطاعات المختلفة.

وأشار " يحيى" إلى الدعم والمساندة الكبيرة من القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار، وهناك فرص استثمارية كثيرة ومتنوعة في المجالات المختلفة مُتاحة في مصر ، لافتًا إلى أن غرفة القاهرة تتيح المعلومات المطلوبة من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري الهندي.

وعن الدعوة للمشاركة في المعرض الهندي قال " يحيى": إننا مستعدون للمشاركة ودعم أي خطوة تفيد اقتصاد البلدين من خلال زيادة التعاون التجاري والاستثماري المشترك، مشيرًا إلى أن الهند من الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، والتعاون في هذا المجال يُعد في غاية الأهمية، فضلًا عن المجالات الأخرى بما يحقق طفرة حقيقية في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

من جانبه قال الوفد الهندي إن الحدث المنتظر تنظيمه خلال شهر أغسطس القادم عبارة عن مؤتمر ومعرض متخصص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذه هي الدورة العاشرة له والتي سيتم تنظيمها في مصر وهي تعتبر من الدول الاقتصادية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، والهدف منه إقامة شركات في مشروعات كبرى بين الجانبين المصري والهندي، وسيكون هذا المعرض نقطة انطلاقة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، خاصة أن الشركات المصرية والهندية بينها علاقات كبيرة وهناك اتفاقية بين الجانب الهندي والمصري من خلال وزارة الاتصالات المصرية.

ولفت الوفد الهندي إلى أن هناك شركات متخصصة في مجال التدريب ستشارك في المعرض، وهناك منح مجانية سيتم الإعلان عنها نظرًا لأهمية التدريب، وأن المعرض سيقام على مدار يومين ويتخلله جلستان فنيتان كل يوم لمناقشة كافة الموضوعات ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، موجهًا الدعوة للشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال للمشاركة في المعرض الذي سيتم الإعلان عن كافة تفاصيله خلال الفترة القادمة.

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