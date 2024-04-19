الجمعة 19 أبريل 2024
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الغرفة التجارية بالبحيرة تبحث ضبط الأسواق وتخفيض أسعار الخبز من الأحد

الغرفة التجارية بالبحيرة،
الغرفة التجارية بالبحيرة، فيتو

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة اجتماعًا  مع وكيل وزارة التموين لبحث آليات تنظيم الأسواق وضبطها وتخفيض أسعار الخبز السياحى بدءًا من الأحد القادم

 

الغرفة التجارية بالبحيرة تبحث ضبط الأسواق وتخفيض أسعار الخبز من الأحد

 

عقدت الغرفة التجارية بالبحيرة برئاسة محمد الشريف، اجتماعًا بمقرها بدمنهور، بحضور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة محمد عبد العال، والسادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلي شعب البقالة والمخابز بالبحيرة. حيث حضر الاجتماع كل من  عاطف فراج   رئيس شعبة المخابز وعضو مجلس الادارة  محمد بصل_ امين الصندوق واسامة الصعيدى ومحمد ملوخية وطه عتمان _ اعضاء مجلس الادارة  و السيد البرعى  و ابراهيم العمدة _ شعبة البقالة

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موعد تخفيض اسعار الخبز بالبحيرة 

 

وخلال الاجتماع تمت مناقشة آلية تنفيذ ما تم التوافق عليه بالشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية بشان خفض أسعار الخبز السياحي بدءًا من يوم الأحد القادم بنسبة من٣٠ % إلى ٤٥%. لتصبح الأسعار الجديدة كما يلى:
رغيف وزن ٨٠ جرام: ١٥٠ قرش
رغيف وزن ٤٠ جرام: ٧٥ قرش 
رغيف وزن ٢٥ جرام: ٥٠ قرش 
رغيف خبز أفرنجى وزن ٥٠ جرام  : ١٥٠ قرش 
رغيف خبز افرنجى ٣٥ جرام: ١٠٠ قرش

وقد ناقش الاجتماع آليات تنظيم الأسواق وضبطها لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتم الاتفاق على خطط مشتركة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية ومتابعة انخفاضها.

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من التزام التجار بعرض سلع باسعارها الحقيقية ومنع احتكار السلع الإستراتيجية.

و أكد محمد الشريف رئيس غرفة البحيرة على أهمية التعاون بين الغرفة التجارية  ووزارة التموين لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن الغرفة ستضع كل إمكاناتها لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة كما اكد الشريف علي ثقته في أن الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص ستساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتم مناقشة انخفاض أسعار الاعلاف والذى من الطبيعى ان يؤدى إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن، وتم الاتفاق علي ضرورة تخفيض أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة القادمة.

كما تم التاكيد علي ان هناك وفرة واضحة لكافة السلع مما ادى الي استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية، وانعكس ذلك على أسعار التجزئة التي بدأت تنخفض تدريجيًا.

 

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