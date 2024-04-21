بسام راضي: وزير الصناعة الإيطالى يزور القاهرة غدًا لتعزيز علاقات التعاون

لبحث توطين الصناعة

أعلن بسام راضي سفير مصر في روما أن "أدولفو أورسو" وزير صنع في إيطاليا، سيزور القاهرة غدا الاثنين لمدة يومين على رأس وفد عريض من قيادات الوزارة والشركات الإيطالية، ومن المنتظر عقد مباحثات بالعاصمة الإدارية الجديدة مع خمس وزراء في الحكومة هم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف راضي: كما يشارك الوزير الإيطالي في حلقتي حوار بحضور وزيري الكهرباء والبترول، مع الجانب الإيطالى.

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تفاصيل الزيارة

وأوضح سفير مصر في روما أنه تم بحث وترتيب تفاصيل الزيارة مع الجانب الإيطالى على مدار الأشهر الماضية لتحقيق أقصى استفادة منها ولتعزيز العلاقات بين البلدين فى هذا المجال الهام، وذلك استمرارا لزيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين وترسيخا للتطور النوعي الكبير الذى تشهده العلاقات المصرية الإيطالية منذ العام الماضى على كافة المستويات خاصة مجال نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، آخذا في الاعتبار أن إيطاليا أحد القلاع الصناعية العالمية وترأس تجمع الدول الصناعية الكبرى G7.

وتابع راضي أن المباحثات الثنائية بين الجانبين سوف تركز على التعاون في مجال الرقمنة وتكنلوجيا الاتصالات وفق مبادرات تجمع الدول الصناعية الكبرى لإقامة مراكز إقليمية للاتصالات فى عدة دول محورية حول العالم ومنها مصر، وكذلك مشروعات الربط الكهربائى بين البلدين، والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأشار راضي إلى أنه من المنتظر كذلك بحث التعاون في مجال المواد الأولية الدقيقة والمعادن النادرة كالتى يتم استخراجها حاليًا في مصر من مصنع الرمال السوداء الذي تم افتتاحه فى البرلس عام ٢٠٢٢، والتى تدخل فى الصناعات التكنولوجية الحديثة، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها الإيطالية.



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