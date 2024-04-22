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محافظات

ضبط 1000 كيلو "رنجة فاسدة" قبل طرحها في شم النسيم بمحافظة الغربية (صور)

ضبط طن رنجة فاسدة
ضبط طن رنجة فاسدة بالغربية، فيتو

تحفظت مديرية الطب البيطري بالغربية على 1000 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنعين اثنين لإنتاج الأسماك المدخنة  بكفر الزيات وطنطا قبل طرحها لبيعها لجمهور المواطنين فى مراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع أعياد شم النسيم.

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ضبط رنجة فاسدة في الغربية 

 

كان الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية قد كلف لجان تفتيشية بالمراكز المذكورة من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية  ضمت الشربينى عطا الله مدير إدارة المجازر بالمديرية والدكتور جمال الديهى مدير الإدارة البيطرية بكفر الزيات بالتنسيق مع الجهات المعنية وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

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وتم رصد ١٠٠٠ كيلو أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنعين اثنين لإنتاج الأسماك المدخنة بكفر الزيات وطنطا.


وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.
 

عقوبة غش الأغذية بقانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألفًا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

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