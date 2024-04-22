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مدير تعليم دمياط يشهد ورش عمل مخرجات الأنشطة الطلابية لمدارس إدارة الروضة التعليمية

مدير تعليم دمياط،
مدير تعليم دمياط، فيتو

واصل "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تفقده لورش عمل مخرجات ونواتج الأنشطة التربوية للطلاب والطالبات المبدعين والمبتكرين والموهوبين بمدارس إدارة الروضة التعليمية التعليمية، المقاومة بمدرسة الروضة الجديدة الابتدائية.

ورش عمل مخرجات ونواتج الأنشطة التربوية للطلاب والطالبات المبدعين والمبتكرين والموهوبين

 

وذلك في إطار اهتمام ا.د رضا حجازي وزير التربية والتعليم وا.د منال عوض محافظ دمياط، بالأنشطة اللاصفية واكتشاف الطلاب الموهوبين وصقلهم وتنمية مهاراتهم.

جاء ذلك بحضور السيدة فايزة فودة رئيس مجلس مدينة الروضة وعبد العزيز الزيات نائب رئيس مجلس المدينة والدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية ووائل الموجي مدير إدارة الروضة وأشرف الدنون وكيل الإدارة وإيمان الجلاد مدير إدارة الأنشطة وأسماء الكاشف مدير إدارة الخدمات وأماني طراف مدير إدارة الموهوبين وعزة العجوز موجه عام التربية الرياضية ولفيف من القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارة التعليمية.

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وشملت تلك الورش مجالات الرسم بألوان الزيت والفحم ورسم أشخاص وشغل خرز واشغال يدوية والإلقاء الشعري والغناء الفردى والجماعي والتمثيل، كذلك ورش عمل للاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية

وكيل الوزارة يتابع ورش  عمل مخرجات ونواتج الأنشطة التربوية للطلاب والطالبات المبدعين والمبتكرين والموهوبين

وأكد "وكيل الوزارة" أن ما شاهده اليوم من ورش عمل للممارسات العملية للأنشطة التربوية اللاصفية في كل مناحي الأنشطة، يعبر تماما عن حقيقة الأنشطة وليس مجرد حصة أثناء اليوم الدراسي.

مشيرا أن الأنشطة تشكل شخصيته الطالب الحقيقية وتعزز قيم الانتماء والولاء لديه من خلال ممارسة عملية في جماعة تكسب أولادنا مهارة أو حرفة فالأنشطة هي الرئة التي يتنفس منها الطلاب وهي التي تجعل المدرسة بيئة جاذبة والطالب يفرغ طاقته بالمدرسة ويتعلم العمل الجماعي داخل الفريق.

ووجه "وكيل الوزارة" الشكر والتقدير لكل المدارس المشاركة وطلابها ولكل من ساهم وساعد الطلاب والطالبات في صقل مهاراتهم في إطار تربوي سليم.

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الأنشطة الطلابية الأنشطة التربوية الخدمات التربوية الطلاب الموهوبين تنمية مهارات رضا حجازي وزير التربية والتعليم رضا حجازي وزير التربية محمد رمضان غريب منال عوض محافظ دمياط وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

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