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محافظات

خطة محافظة الدقهلية للمرور على المجازر للاستعداد لاستقبال عيد الأضحي

المجازر في الدقهلية،
المجازر في الدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية استعدادات مكثفة وخطة للمرور على المجازر تأهبا لاستقبال عيد الأضحي المبارك 
 

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية برئاسة لجنة للمرور والتفتيش علي مجزر نبروه، والمرور يستهدف متابعة تنفيذ خطة المحافظة لمتابعة اعمال النظافة ورفع كفاءة المجازر والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري والاهتمام به وحل كافة المشاكل التي تواجهه وتلبية كافة احتياجاته في القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.. 

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حيث  كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،  عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة برئاسة لجنة للمرور والمعاينة على الطبيعة لمتابعة سير العمل بمجزر مركز ومدينة نبروة.. 

خطة المحافظة للمرور على المجازر 

وأوضح "مختار" أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة للمرور على المجازر لمتابعة أعمال النظافة ورفع الكفاءة والوقوف على مدى جاهزية كافة مجازر المحافظة لاستقبال عيد الأضحي المبارك.. 

تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم والمنتجات

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية ان المحافظة بجميع أجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل توفير الراحة والعمل الجاد من خلال كافة القطاعات عملا علي راحة المواطنين بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكدا علي ضرورة تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني كالأجبان والألبان والزبادي وغيرها وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين ومباحث التموين، ومتابعة الاسواق والتحصين المستمر للثروة الداجنة والتطهير الدوري للاسواق حرصا توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.  

لجنة للمرور علي المجازر 

 

ومن جانبه أوضح مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية أن اللجنة ضمت في عضويتها مدير الإنتاج الحيواني ومدير الأسواق والمعارض بالمحافظة ونائب رئيس مجلس مدينة نبروه ومدير المتابعة ومدير التفتيش ومدير التنمية الاقتصادية بنبروه ومدير مجزر نبروه مشيرا الي ان " محافظ الدقهلية"وجه لتفعيل التنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير إحتياجات المجازر من المواد المستخدمة في أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وإنتظامه استعدادا لاستقبال العيد.

 

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