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محافظات

وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ أسوان يلتقيان بأصحاب المحال التجارية المتضررين من حريق مول فيله (صور)

وزيرة التضامن تزور
وزيرة التضامن تزور معرض فيلة فى أسوان

مش هنسيبكم، هذا ما أكد عليه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لأصحاب 63 محلا تجاريا بمول فيله بوسط المدينة، والذى تعرض لحريق منذ أيام.

بث روح الطمأنينة 

 وقد قامت وزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ أسوان ببث روح الطمأنينة لهم أثناء الزيارة التى جاءت بناءًا على طلب المحافظ حيث تم التأكيد خلالها التأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية، والتعويضات المناسبة، لأصحاب المحال، وأيضًا للعاملين فيها لتحقيق الاستقرار المعيشى والأسرى لهم، فضلًا عن التواصل مع المحامى العام، والتنسيق مع أصحاب قطعة الأرض المقام عليها المعرض ليتم إعادة تأهيله مرة أخرى، ورفع كفاءته على الوجه الأكمل حتى يتسنى إعادة الحياة للمعرض للعمل من جديد.

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فيما قدم أصحاب المحال التجارية شكرهم لوزيرة التضامن الإجتماعى ولمحافظ أسوان على اهتمامهم لزيارة موقع الحريق، وتواجد المحافظ بينهم ومعهم منذ لحظة وقوع هذا الحريق، مؤكدين أن ذلك يعكس مدى رعاية أجهزة الدولة المصرية بأبنائها فى كل مكان.

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