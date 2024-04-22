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محافظات

شهيدة الواجب، وفاة ممرضة أثناء تأدية عملها بسكتة قلبية بمستشفى الفرنساوى بطنطا

وفاة ممرضة أثناء
وفاة ممرضة أثناء تأدية عملها بسكتة قلبية، فيتو

دائمًا تكون سيرة الإنسان في العمل محفورة في ذهن جميع زملائه خاصًة عندما يكون من هؤلاء الذين يداوون جراح كل مريض يشعر بالألم فقد شهد مستشفى الفرنساوى بطنطا بالغربية اليوم واقعة مؤلمة حيث توفيت إحدى الممرضات وتدعى "إسراء عطية"، مقيمة بمدينة السنطة، أثناء تأدية عملها، وجاء ذلك إثر إصابتها بسكتة قلبية.

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وعلى الرغم من المحاولة الدائمة والمستمرة للإنعاش إلا أن أمر الله قد سبق وبعد الفحص والتحليل تبين أن الفقيدة توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

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وتواصلت "فيتو" مع بعض زميلات الفقيدة لمعرفة تفاصيل عن وفاتها أثناء تواجدها في غرفة العمليات.

 

حاولنا إنعاشها لكن أمر الله نفذ
 

قالت "نور ياسر" إحدى زميلات الفقيدة: "إسراء كانت على خلق حسن ومحبوبة من كل الناس حتى من المرضى.. ربنا يرحمها ويجعلها من أهل الجنة".

 

وتابعت "رشا محمد": "إسراء طول الوقت بتكون وسط حالة قلق علشان المرضى اللي حوالينا وتخفيف آلامهم بس الأبشع من كده إحساس العجز لما زميلتنا اتوفت وسطنا وحاولنا بسرعة عمل الإجراءات اللازمة لكن أمر الله نفذ".

ومن جانبها أضافت "نور ياسر" ناعية الفقيدة: "ضحكتك هتفضل في قلوبنا يا إسراء.. ربنا يرحمك ويصبرنا ويصبر أهلك على فراقك".

وواصلت: "كان ليها أسلوب لين في تخفيف التعب على أي حد.. ربنا يجعله في ميزان حسناتها".
 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش، رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين. 

التعامل بواسطة المسعفين 

 ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وإنهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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