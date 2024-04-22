الليلة، فريق مسلسل الدراما الشعبي نعمة الأفوكاتو فى ضيافة برنامج الحكاية

يحل أبطال وصناع مسلسل الدراما الشعبي"نعمة الأفوكاتو" فى ضيافة برنامج الحكاية، مساء اليوم الإثنين ، وذلك احتفاء بالنجاح الذي حققه فى السباق الرمضاني المنصرم 2024.

وستشهد حلقة نعمة الأفوكاتو مشاركة بطلة العمل الفنانة مى عمر، الفنان كمال أبو رية، الفنان عماد زيادة والفنان أحمد زاهر، وكذلك سيحل المخؤج والمؤلف محمد سامي للحديث عن كواليس هذا العمل الدرامي.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

وكانت أعربت النجمة مي عمر عن سعادتها بنجاح مسلسلها الرمضاني نعمة الأفوكاتو التي اختتمت حلقاته الـ16 عبر شبكة قنوات Mbc masr.. وقالت بطلة العمل مي عمر: مع آخر حلقات مسلسل #نعمه_الافوكاتو الحمد لله رب العالمين علي توفيق ربنا وكرمه الكبير.. عندي احاسيس كتيرة مختلفه إحساس بالسعاده بردود الأفعال من كل الدول العربية والإشادات الكبيرة اللي جاتلي من ناس كتير بحبها وبحترمها.

وتابعت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": إحساس بالامتنان لنجاح المسلسل وتوفيق ربنا اللي فاق كل التوقعات وإن مسلسل نعمه الأفوكاتو يتصدر نسب المشاهدات علي مستوى العالم طوال فترة عرضه على منصة شاهد، إحساس بالحزن علي انتهاء المسلسل اللي كنت متعلقه بكل تفصيلة فيه وإحساس بالمسئولية في تقديم الأفضل المرة القادمة إن شاء الله.

شكرا المخرج العظيم محمد سامي على مجهودك الجبار اللي عملته معانا كلنا، شكرا علي تعبك واهتمامك بأدق التفاصيل دايما الشغل معاك متعه انت بتخلي الممثل يصدق ويستمتع بكل مشهد بيعمله بكل تفاصيله، شكرا علي وجودك اللي كان سبب أساسي في نجاح العمل

مضيفة: شكرا مجموعه ام بي سي وشاهد على ثقتكم الكبيرة ودعمكم المستمر ليا شكرا المنتجة مها سليم علي الإنتاج المشرف ومجهودك وإخلاصك وخوفك علي العمل من أول يوم تحضير لآخر يوم عرض.

شكرا لكل الكرو والكاست اللي كانوا بيشتغلوا بكل حب وإخلاص الكاتب الموهوب جدا مهاب طارق المونتيره العبقرية غادة عز الدين مدير التصوير المتميز جدا نزار شاكر والأستيلست الشاطر جدا جدا سعيد رمزي. شكرا خبيرة التجميل الشاطرة زينب حسن والماكير مصطفي زيدان والكوافير الشاطر ألفريد ووليد علي اهتمامكم إن نعمة تطلع بالشكل المطلوب.

شكرا أيقونة الشرق النجمه اصاله صاحبة أجمل صوت وأطيب قلب وجودك كان إضافة كبيرة للعمل، شكرا بسمة بوسيل علي الأغاني وصوتك اللي كله إحساس.

شكرا كاست العمل اللي اتشرفت بالعمل معاهم أحمد زاهر وأروي جودة وعماد زيادة، الاستاذ الكبير كمال أبو رية، أ. طارق النهري، أ. سامي مغاوري، أ. سليمان عيد، أحمد ماجد، ولاء الشريف، سلوي عثمان، لبني ونس، سمر عبد الوهاب والقمر هدير عبد الناصر والوجه الجديد الموهوب محمد الدسوقي بحبكم جدا وهتوحشوني وهتوحشني نعمه سعيد أبو علب بكل تفصيلها.

واختتمت مي عمر حديثها بـ: شكرا من قلبي للجمهور المصري والعربي الكبير في كل دول العالم.يا لالالالالاهوي كنت هنسي أشوفكم في حكايه جديدة رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم بي وأوعدكم دايما بتقديم الأفضل.

وعرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة 16 والأخيرة من مسلسل التشويق الدرامي نعمة الأفوكاتو، بطولة مي عمر وكمال أبو رية، وأحمد زاهر والفنان عماد زيادة.

وجاءت الحلقة الأخيرة طويلة للغاية محاكية المدة الزمنية للعروض السينمائية، إذ جاءت بساعة ونصف الساعة وشهدت الكثير من الأحداث المتسارعة.

أحداث الحلقة الأخيرة لـ نعمة الأفوكاتو

وشهدت أحداث الحلقة الأخيرة علم مي عمر “نعمة” بحملها من زوجها القاتل “صلاح” الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، لكنها تنوي ألا تتراجع عن خطة الانتقام التي وضعتها للزج بصلاح فى السجن وإعدامه، رغم كونه والد طفلها.

وتشهد الحلقة ماستر سين يجمع كل الأبطال وهم؛ سارة “أروى جودة” وياسين الألفي “عماد زيادة” ونعمة وصلاح.. وعلم الأخير بخيانة سارة وسرقته فلوسه ورغبتها فى الزواج من ياسين الألفي وذلك أثناء حديث سارة مع ياسين مما جعل ياسين ونعمة يتجسسا على مشاجرة صلاح وسارة التي انتهت بقتل الأخيرة على يد أحمد زاهر. ومن ثم يقوم صلاح بوضع جثة سارة في السيارة ويسرق كاميرا المراقبة من الشارع في الوقت الذي تصل فيه الشرطة وتضبطه متلبسا بالجريمة وينهار صلاح.. ويُحكم عليه بالإعدام شنقا على قتله لسارة ومحمد المعاون الرسمي لمكتب محاماة نعمة..

ويخبر ياسين نعمة أنه يريد الزواج بها رغم صدمة خبر حملها ووعدها أنه سيتزوجها وأن ابنها سيصبح مثل ابنه… وتختتم الحلقة بزواج مي عمر من عماد زيادة عقب ولادتها..

وشهدت أحداث الحلقة 15 ظهور الفنان أحمد فهيم كضيف شرف، وظهر فى دور لص يسرق 14 مليون جنيه من “صلاح” زوج نعمة بتحريض من الأخيرة، بعدما قام زوجها بخيانتها ودفنها حية.

نعمة الأفوكاتو 14

وشهدت أحداث الحلقة تخطيط صلاح لقتل زوجته سارة عقب اكتشاف خيانتها له، فيما يطلب ياسين الألفي الزواج من نعمة ووافق عليه والدها سعيد أبو علب.

كما شهدت الأحداث قيام “نعمة” بحرق مبلغ مالي ضخم يُقدر بـ14 مليون جنيه، كسبهم صلاح فى قضيته، وذلك انتقاما منه لدفنها حية.

وشهدت أحداث الحلقة الـ13 خناقة قوية بين عماد زيادة “ياسين الألفي” وبين أحمد زاهر “صلاح”، عقب أن رأي الأخير زوجته أروى جودة “سارة” في وضع رومانسي مع ياسين، وجاء الموقف بتدبير من مى عمر “نعمة” لكي تبدأ رحلة الانتقام من زوجها وزوجته الجديدة عقب أن قاما بدفنها حية..



وبدأت الأحداث بمواصلة نعمة لوضع خطة لكي تنتقم من زوجها الخائن صلاح، واستقرت أن تجلب مهندس صوت ليعينها فى الانتقام من صلاح وسارة زوجته الجديدة.



فى حين يعاونها ياسين الألفي ويذهب لسارة ليستعرض أمامها أمواله وثروته لكي تعجب به، وتترك صلاح زوج نعمة الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر..

وبالفعل تنجذب سارة التي تؤدي دورها “أروى جودة” لـ ياسين الألفي الذي يؤدي دوره الفنان عماد زيادة، وتبدأ فى مراسلته بعيدا عن زوجها.. وتطلب منه رقمه.

فى حين تتعاون نعمة “مي عمر” مع مهندس صوت، وترسل نعمة من رقم مجهول لصلاح رسالة صوتية تتحدث من خلالها سارة وتقول إنها تزوجت منه فقط من أجل الأموال التي ربحها من قضية الوقف وهي 14 مليون جنيه.

وتحدثت النجمة مي عمر عن سكرات الموت التي يمر بها كل إنسان قبيل رحيله عن الدنيا.. وذلك خلال حلقات مسلسلها الرمضاني نعمة الأفوكاتو، حين قام زوجها بدفنها حية وأنقذها عامل المقابر.

وقالت عند عودتها لزوجها وزوجته الجديدة: "أنا بفكر أكتب رواية اسمها سكرات المـوت، وأحكي فيها بقى كل حاجة شوفتها وعيشتها، وهقول سكرات المـوت دي كانت بالنسبالي أنا إيه.. هما 10 ثواني بالظبط.. 10 ثواني بيعدوا عليك قبل ما تمـوت.. بيعدي عليك شريط أوسـ ـخ ناس قابلتها في حياتك

وتابعت: الغريب يا صلاح إنك مليت الشريط كله بصورك، صورة وإنت بتعيطلي، وصورة وإنت بتتمسكن، وصورة وإنت بتاخد فلوسي، وإنت واقف بتتفرج عليها وهي بتقـ ـتلني، وإنت بتلفني في سجادة وبترميني في قـ ـبري من غير حتى ما تكفـ ـنني ولا تقرأ عليا فاتحة، واللي طلع عليك ساعتها حاجة واحدة بس (متقلقيش يا سارة هتعدي) لأ يا ابن نوال وحياة أمك الغالية مش هتعدي".

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مسلسل نعمة الأفوكاتو

يشار إلي أن مسلسل "نعمة الأفوكاتو" مكون من 15 حلقة، ويُعرض حصريًّا على قناة MBC مصر ومنصة Shahid، وطرحت فضائية MBC البوسترات الفردية لفريق وأبطال العمل.

قصة نعمة الأفوكاتو

وتقدم مي عمر في "نعمة الأفوكاتو" دراما اجتماعية تشويقة مثيرة، من خلال شخصية نعمة وهي محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل؛ حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدي ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.

أبطال المسلسل

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، وتأليف: محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج: محمد سامى، وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.