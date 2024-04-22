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حوادث

إصابة 4 شباب في انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة الصحراوي

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

أصيب 4 شباب بـ محافظة بني سويف، اليوم الإثنين ، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة الصحراوي الشرقي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ حادث انقلاب سيارة ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانه بعد البنزينة اتجاه الزعفرانة بطريق بنى سويف الصحراوي الشرقي،  أسفر عن إصابة 4 شباب بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم. 

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

إصابة 4 شباب في إنقلاب سيارة ببني سويف

واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصي، 4 مصابين وهم: يوسف حماده، 20 سنة، وبه إشتباه  مابعد الإرتجاج،  وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأسامه محمد، 22 سنة، وبه جروح وسحجات متفرقة بالجسم، واسلام شحاته، 26 سنه، وبه جرح قطعي بالراس حوالي 5 سم جروح وسحجات متفرقة بالجسم، ويوسف محمد قرني 14 سنه، وبه جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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