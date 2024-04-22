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سياسة

زراعة البرلمان: التأخر في إنشاء معمل بحوث صحة الحيوان إهدار للمال العام

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فيتو

وجه هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة بسبب التأخر  في إنشاء مقر جديد لمعمل بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة رغم توصية اللجنة من قبل بإنشائه وموافقة مختلف الجهات، نظرا لصدور قرار إزالة للمقر الحالي.

اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن عدم إنهاء إجراءات الترخيص بإنشاء مقر لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

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وقال الحصرى، أن محافظة الدقهلية تضم أكبر عدد من مزارع الدواجن والمزارع السمكية بنطاق بحيرة المنزلة وثروة حيوانية كبيرة، ولا يجوز أن يتم التأخر في إنشاء مقر المعمل لمدة تزيد عن ٢٠ شهر بدون مبرر.

وأضاف، ذلك المعمل سيحد من انتشار الأمراض والحفاظ علي الثروة الحيوانية، وتوفير بروتين صحى جيد للحفاظ علي صحة الإنسان.

وانتقد الحصرى، وجود اعتماد مالي ورغم ذلك عدم التنفيذ، قائلا،:  ننقل نبض الناس والشارع المصرى ولا يجوز الاستمرار في هذا النهج، فالحكومة ودن من طين وودن من عجين.

وتابع، ذلك النهج يعد استهتارا بمقدرات الشعب المصرى وإهدار للمال العام نظرا لعدم استغلال الأموال المخصصة.

مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية

وقال ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن المعمل سيكون إضافة كبيرة للقطاع وننتظر الاعتماد المالي

.
وعلق الحصرى قائلا:" سبق وتم تخصيص اعتماد مالي 10 ملايين جنيه لماذا لم يتم استغلالها".
وعلق شاهين قائلا:" هناك العديد من الخطوات وننتظر إعادة التخصيص، خاصة وأن التخصيص المسبق كان في نهاية العام المالى ومن ثم ننتظر إعادة التخصيص ولا يختلف أحد على أهمية المشروع".

وأوصت اللجنة، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين البت فى الأمر بشكل قطعى، وحال عدم الوصول لحلول سيتم استدعاء وزيرى التخطيط والزراعة.

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