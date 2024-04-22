التضامن: قروض ميسرة للعمالة غير المنتظمة بسوق الأحمدية في أسوان

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان سوق الأحمدية الحضاري بمحافظة أسوان والذي يجري الانتهاء منه لنقل العمالة غير المنتظمة بالمناطق المجاورة له، حيث تم توفير كافة سبل التأمين والحماية المدنية داخل السوق الجديد.

ويضم سوق الأحمدية الحضاري 88 باكية ومقام على مساحة ألفي متر مربع، ويسعى لجمع العمالة غير المنتظمة المتواجدة في المنطقة بمكان واحد، في إطار عملية التنظيم التي تعمل عليها المحافظة.

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وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن توفير حزمة من المزايا الاجتماعية والإقراض الميسر للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تأمين البضاعة الخاصة بالعمالة، وغيرها من المزايا والخدمات التي تعمل الوزارة لتوفيرها للعمالة غير المنتظمة.

وشهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إحدى الدورات التدريبية للرائدات الاجتماعيات بمحافظة أسوان على أدوات منهج برنامج "وعي للتنمية المجتمعية".

وعقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور نقاشا مع الرائدات الاجتماعيات على القضايا الرئيسية المدرجة بالتدريب، بالإضافة إلى استمارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية التي يتم التدريب عليها في إطار تنفيذ مرصد "وعي" للتنمية المجتمعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، قامت الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بزيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 15.000 رائدة اجتماعية، معبرة عن تقديرها للدور المهم والكبير الذي تقوم به الرائدات الاجتماعيات في التواصل مع الفئات والأسر المستهدفة من برامج وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يقمن برفع وعى الأسر بأهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدفها الوزارة من خلال أنشطة وحملات برنامج"وعي" للتنمية المجتمعية.