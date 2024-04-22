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أخبار مصر

وزيرة التضامن: الرائدات الاجتماعيات جنود الوزارة في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إحدى الدورات التدريبية للرائدات الاجتماعيات بمحافظة أسوان على أدوات منهج برنامج "وعي للتنمية المجتمعية".

وعقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور نقاشا مع الرائدات الاجتماعيات على القضايا الرئيسية المدرجة بالتدريب، بالإضافة إلى استمارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية التي يتم التدريب عليها في إطار تنفيذ مرصد "وعي" للتنمية المجتمعية.

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وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، قامت الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بزيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 15.000 رائدة اجتماعية، معبرة عن تقديرها  للدور المهم والكبير الذي تقوم به الرائدات الاجتماعيات في التواصل مع الفئات والأسر المستهدفة من برامج وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يقمن برفع وعى الأسر بأهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدفها الوزارة من خلال أنشطة وحملات برنامج"وعي" للتنمية المجتمعية.

وأضافت القباج أنه يتم تعريف وإحالة الأسر إلى الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدات الاجتماعية، وذلك بهدف إخراجهم من دوائر الفقر والعوز والعنف، وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا، بالإضافة إلى رصد ومتابعة درجات الوعي المجتمعي لدى الأسر الأولى بالرعاية وأهم الاتجاهات والسلوكيات والممارسات الاجتماعية والاقتصادية لهم بشكل منتظم من خلال مرصد "وعي" للتنمية الاجتماعية.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه تم إطلاق مرصد وعي للتنمية المجتمعية والخطة التنفيذية لبناء قدرات الرائدات الاجتماعيات في مجالي الدعوة وكسب التأييد وتنفيذ البحوث الاجتماعية في ديسمبر 2023 بحضور الشركاء من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات المجتمع المدني الشريكة، مشيرة إلى أن الرائدات الاجتماعيات هن سفراء وزارة التضامن الاجتماعى  لإيصال رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع للوزارة وهن جنود الوزارة فى الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

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أشرف عطية محافظ أسوان التضامن الاجتماعي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اللواء اشرف عطية محافظ اسوان القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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