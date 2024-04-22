وزيرة الثقافة ومحافظ الدقهلية يتفقدان المسرح القومي بالمنصورة (صور)

عبرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عن فخرها بتواجدها اليوم على أرض الدقهلية قائلة: لك المحافظة التي أنجبت لنا مواهب فنيه ومبدعين تركوا أثرا كبير في عالم الفن والإبداع وفي نفوس المصريين.

وأكدت الكيلاني: نواصل تطوير البنية الثقافية على مستوى الجمهورية مما ينعكس إيجابًا على استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة ربوع الوطن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالفن والإبداع وتطوير قصور الثقافة لتنمية مهارات المبدعين واكتشاف المواهب الفنية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في إطار زيارتها للمحافظة لتفقد قصر ثقافة المنصورة وأعمال التطوير الجارية بمبنى أوبرا المنصورة وبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة من أجل تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالثقافة والفن

وأشار "مختار" إلى أن الدقهلية أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات الثقافية والفنية والأدبية الذين أسهموا بشكل كبير في تغيير ملامح الثقافة والفن في مصر والعالم العربي أمثال سيدة الغناء العربي أم كلثوم والفنانة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربيه والفنان الكبير محمد صبحي رائد المسرح في العصر الحديث وغيرهم الكثير والكثير.

كما قال "المحافظ" خالص شكري وتقديري لوزيرة الثقافة لدعمها الدائم والمستمر للثقافة والفن بالدقهلية ورعايتها لمهرجان المنصورة المسرحي في نسخته الأولى والثانية ورعايتها للنسخة الثالثة التي ستقام في شهر يونيو المقبل.

وأشارت "الكيلاني" الي أننا نواصل تطوير البنية الثقافية على مستوى الجمهورية مما ينعكس إيجابًا على إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة ربوع الوطن، مشيرة إلي أن عمليات الإنشاء والتطوير المنشآت الثقافية بمحافظة الدقهلية تمثل قيمة مضافة للبنية الثقافية التي تملكها الدولة باعتبارها أحد أدواتها التنويرية الهادفة لبناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس فاعلة من الوعي والمعرفة.

وأكدت "وزيرة الثقافة " بأن وزارة الثقافة تعمل علي رعاية واكتشاف كافة المواهب الفنية والإبداعية في ربوع مصر في ظل بناء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة لتعود مصر إلي مكانتها التاريخية والحضارية.

وتفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ الدقهلية قصر ثقافة المنصورة والمسرح الكبير لوضع تصور لإعادة تطويره أو نقله بعد عرضه علي لجنة فنية متخصصة، وأيضًا تفقدوا اعمال التطوير الجارية بأوبرا المنصوره على النيل ووجهت للشركة المنفذة لأعمال التطوير بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منه وافتتاحه أمام المواطنين

وعلي هامش الزيارة تفقد "محافظ الدقهلية" ووزيرة الثقافة قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة والتي تضم مسرح لتقديم كافة العروض الفنية والمسرحية ومتحف أعلام الدقهلية الذي يضم اعلام في شتى المجالات، كما تفقدوا اعمال تطوير كورنيش المشايه السفليه علي النيل.

وفي نهاية الزيارة أهدى الدكتور أيمن مختار درع المحافظة إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لدعمهم الدائم للثقافة والفن بالدقهلية، كما أهدت وزيرة الثقافة درع الوزارة إلى محافظ الدقهلية.