الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وزيرة الثقافة ومحافظ الدقهلية يتفقدان المسرح القومي بالمنصورة (صور)

زيارة وزيرة الثقافة
زيارة وزيرة الثقافة للدقهلية، فيتو

عبرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عن فخرها  بتواجدها اليوم على أرض الدقهلية قائلة: لك المحافظة التي أنجبت لنا مواهب فنيه ومبدعين تركوا أثرا كبير في عالم الفن والإبداع وفي نفوس المصريين.

وأكدت الكيلاني: نواصل تطوير البنية الثقافية على مستوى الجمهورية مما ينعكس إيجابًا على استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة ربوع الوطن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالفن والإبداع وتطوير قصور الثقافة لتنمية مهارات المبدعين واكتشاف المواهب الفنية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

Advertisements

واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في إطار زيارتها للمحافظة لتفقد قصر ثقافة المنصورة وأعمال التطوير الجارية بمبنى أوبرا المنصورة وبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة من أجل تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالثقافة والفن 

وأشار "مختار" إلى أن الدقهلية أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات الثقافية والفنية والأدبية الذين أسهموا بشكل كبير في تغيير ملامح الثقافة والفن في مصر والعالم العربي أمثال سيدة الغناء العربي أم كلثوم والفنانة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربيه والفنان الكبير محمد صبحي رائد المسرح في العصر الحديث وغيرهم الكثير والكثير.

كما قال "المحافظ" خالص شكري وتقديري لوزيرة الثقافة لدعمها الدائم والمستمر للثقافة والفن بالدقهلية ورعايتها لمهرجان المنصورة المسرحي في نسخته الأولى والثانية ورعايتها للنسخة الثالثة التي ستقام في شهر يونيو المقبل.

وأشارت "الكيلاني" الي أننا نواصل تطوير البنية الثقافية على مستوى الجمهورية مما ينعكس إيجابًا على إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة ربوع الوطن، مشيرة إلي أن عمليات الإنشاء والتطوير المنشآت الثقافية بمحافظة الدقهلية تمثل قيمة مضافة للبنية الثقافية التي تملكها الدولة باعتبارها أحد أدواتها التنويرية الهادفة لبناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس فاعلة من الوعي والمعرفة.

 وأكدت "وزيرة الثقافة " بأن وزارة الثقافة تعمل علي رعاية واكتشاف كافة المواهب الفنية والإبداعية في ربوع مصر في ظل بناء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة لتعود مصر إلي مكانتها التاريخية والحضارية.

وتفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ الدقهلية قصر ثقافة المنصورة والمسرح الكبير لوضع تصور لإعادة تطويره أو نقله بعد عرضه علي لجنة فنية متخصصة، وأيضًا تفقدوا اعمال التطوير الجارية بأوبرا المنصوره على النيل ووجهت للشركة المنفذة لأعمال التطوير بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منه وافتتاحه أمام المواطنين 

وعلي هامش الزيارة تفقد "محافظ الدقهلية" ووزيرة الثقافة قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة والتي تضم مسرح لتقديم كافة العروض الفنية والمسرحية ومتحف أعلام الدقهلية الذي يضم اعلام في شتى المجالات، كما تفقدوا اعمال تطوير كورنيش المشايه السفليه علي النيل.

وفي نهاية الزيارة أهدى الدكتور أيمن مختار درع المحافظة إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لدعمهم الدائم للثقافة والفن بالدقهلية، كما أهدت وزيرة الثقافة درع الوزارة إلى محافظ الدقهلية.

إحالة أوراق المتهمين الأول والثاني في مقتل طفل الدقهلية لمفتي الجمهورية (فيديو)

بكاء وانهيار أسرة طفل الدقهلية أمام جنايات المنصورة (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إكتشاف المواهب التعاون المشترك الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء العدالة الثقافية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية سيدة الشاشة العربية قصر ثقافة قصر ثقافة المنصورة وزير التنمية المحلية

مواد متعلقة

العروض الرمضانية ومسرح الثقافة الجماهيرية في العدد الجديد من "مسرحنا"

عرض فيلم «المحارب أحمد بدوي» بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل

أشرف صبحي يكرم الخطيب والفائزين بجوائز الثقافة الرياضية العربية

تفاصيل 17 عرضا جديدا ضمن الموسم المسرحي لقصور الثقافة
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM بدءا من غدا الثلاثاء

الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

مدبولي يُعرب عن تطلع مصر للحصول على دعم لمواجهة أعباء استضافة المهاجرين

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 (تحديث لحظي)

غضب جماهير الزمالك بسبب احتفال فندق إقامة دريمز الغاني بالتعادل في الكونفدرالية (فيديو)

محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها، الغضبان يرفض دخول سوق الأسماك بسبب الأسعار

3 محظورات فى قانون المسنين الجديد، تعرف عليها

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على 8 جثث بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية

قرار عاجل من السلطات الليبية استعدادا لتقلبات جوية مرتقبة

"مربى الدوقة"، صديقة ميجان ماركل تتعرض للسخرية بعد جلسة تصوير

وزنه أكبر من 4 أفيال صغيرة، تحول كبير في حياة أسمن رجل بالعالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على الأسعار الجديدة للتبغ المسخن

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها؟، رد حاسم من الإفتاء

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية