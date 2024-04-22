اعتقال 13 مستوطنا يهوديا حاولوا إدخال شاة إلى باحات الأقصى

افاد موقع "واينت" بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اليوم الإثنين 13 شابا إسرائيليا تتراوح أعمارهم بين 13 و21 عاما كانوا يعتزمون إدخال شاة إلى المسجد الأقصى لتقديمها كقربان عشية عيد الفصح.

قربان عشية عيد الفصح

وقالت الشرطة إن الشبان حاولوا إخفاء معزة من بين أمور أخرى، في عربة أطفال.

وكانت جمعيات استيطانية أعلنت أنها ستمنح من ينجح بإدخال القرابين إلى حرم المسجد الأقصى، مكافآت مالية قد تصل إلى 20 ألف شيكل.

الاستفزاز المتعمد بالمسجد الأقصى

وقال موقع "واينت" إن "هذا الاستفزاز المتعمد يحدث سنويا في المسجد الأقصى، حيث يحاول المتدينون الوصول إلى المكان وتقديم ذبيحة عيد الفصح".

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ويمتد عيد الفصح اليهودي من اليوم الاثنين حتى الثلاثاء المقبل في 30 أبريل، وتحاول مجموعات يهودية في كل عام الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى للاحتفال.

وقبل وقت سابق دعت جماعة حوزريم لهار اليهودية المتطرفة، أنصارها إلى ذبح قربان عيد الفصح اليهودي في المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين المقبلين.

دعوة علنية لذبح ذلك القربان

وخططت الجماعة اليهودية، بحسب شبكة الجزيرة، لحدثين خلال عيد الفصح الأحد القادم، أولهما يوم الأحد القادم، والذي يتضمن التجمع صباحا في مستوطنة كوخاف يعكوف شمالي القدس، والانطلاق بصحبة القربان الحيواني نحو القدس المحتلة وذبح القربان بالمسجد الأقصى.

وتضمن الحدث الثاني، دعوة علنية لذبح ذلك القربان "عنزة أو خروفا " داخل المسجد الأقصى، عشية عيد الفصح، وتحديدا يوم الإثنين المقبل.