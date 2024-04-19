جماعة يهودية متطرفة تدعو إلي ذبح قربان عيد الفصح داخل المسجد الأقصى

دعت جماعة حوزريم لهار اليهودية المتطرفة، اليوم الجمعة، أنصارها إلى ذبح قربان عيد الفصح اليهودي في المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ذبح القربان بالمسجد الأقصي

وخططت الجماعة اليهودية، بحسب شبكة الجزيرة، لحدثين خلال عيد الفصح الأحد القادم، أولهما يوم الأحد القادم، والذي يتضمن التجمع صباحا في مستوطنة كوخاف يعكوف شمالي القدس، والانطلاق بصحبة القربان الحيواني نحو القدس المحتلة وذبح القربان بالمسجد الأقصى.

وتضمن الحدث الثاني، دعوة علنية لذبح ذلك القربان "عنزة أو خروفا " داخل المسجد الأقصى، عشية عيد الفصح، وتحديدا يوم الاثنين المقبل.

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عقوبات أمريكية ضد المتطرفين اليهود

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكي، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات أمريكية على منظمتين يهوديتين متطرفتين لدورهما في جمع تبرعات لصالح مستوطنين عنيفين مشمولين بعقوبات أمريكية بالضفة الغربية.

وخلال العملية التي تستهدف دعم المستوطنين الإسرائيليين، جمعت حملات التبرعات الخاصة بالكيانين اليهوديين، التي أنشأها صندوق جبل الخليل الإسرائيلي، جمعت ما يقرب من 140 ألف دولار و31 ألف دولار.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين، الشهر الماضي، عقوبات على موقعين استيطانيين إسرائيليين وثلاثة مستوطنين اتهمتهم بتقويض الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر بيان وزارة الخارجية الأمريكي، أن الموقعين المعروفين باسم موشيز فارم وزفيز فارم كانا قاعدتين للعنف ضد الفلسطينيين، لذلك شملتهم العقوبات التي فرضتها واشنطن.

محاولات الولايات المتحدة لتحسين صورتها

وتحاول الولايات المتحدة تجميل صورتها أمام العالم بعد مشاركتها كيان الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة والتي راح ضحيتها34 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال والتسبب في مجاعة لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل، وذلك من خلال المشاركة في إلقاء بعض المساعدات جوًا على أهالي غزة وفرض بعض العقوبات على المستوطنات والمستوطنين الذين يعتدون على أهالي الضفة الغربية.

وقد ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر خاصة، أنه من المتوقع أن تفرض إدارة بايدن عقوبات جديدة على مستوطنتين غير قانونيتين في الضفة الغربية تم استخدامهما كقواعد لهجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفة على المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف الموقع، أن هذا الإجراء سيكون الأول من نوعه، حيث ستقوم الولايات بفرض عقوبات على مستوطنات بأكملها، وليس على أفراد فقط.