تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والقومي لعلوم البحار لتطوير الاستزراع والتصنيع السمكي

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي بروتوكول تعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يهدف إلى تطوير قطاع الاستزراع والتصنيع السمكي، من خلال العديد من التفاهمات والبرامج والمشروعات المشتركة.

وقع على البروتوكول الدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية والدكتور عادل على أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

وقال المنشاوي، إن هذا البروتوكول يدعم دور الغرفة في مساندة استراتيجية الدولة نحو النهوض بالصناعة الوطنية والتنمية وخدمة المجتمع من خلال التعاون المشتركة بين قطاع الصناعة والبحث العلمي لتطوير قطاع الاستزراع والتصنيع السمكي من خلال تبني خطط عمل قصيرة وطويلة الأجل.

Advertisements

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة القائم بأعمال المدير التنفيذي للغرفة، ان التعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يشمل النواحي العلمية والبيئية والمجتمعية إلى جانب برامج التدريب وإدارة الجودة في مجالات الاستزراع والتصنيع السمكي حيث تهدف هذه المذكرة إلى التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والمشاركة في نقل الخبرات العلمية والاستشارية والتطبيقية، بتوحيد الجهود المشتركة لخدمة الصناعة الوطنية.

مصر تحتل المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي

جدير بالذكر، أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي والأول إفريقيا بإنتاجية تقدر بنحو 2.3 مليون طن، وتستهدف زيادة الإنتاجية إلى 3 ملايين طن، وقد بلغت صادرات مصر من الأسماك المصنعة خلال عام 2022 نحو 54 مليون دولار.

وتتبني غرفة الصناعات الغذائية ملف إعادة تصدير منتجات الأسماك المصنعة للاتحاد الأوروبي باعتماد نظم الرقابة بالمصانع وتوافقه مع الاشتراطات بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذائية من خلال زيارات دعم فني للمصانع والتدريب لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء والنظام المستندي داخل المنشآت، وذلك وفقا للمرجعية الدولية.