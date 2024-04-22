الإثنين 22 أبريل 2024
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اقتصاد

المجالس التصديرية: بوابة جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والهندية

جانب من اللقاء ؛
جانب من اللقاء ؛ فيتو

اختتم  الوفد المصري الذي ضم  المديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية والغرف الصناعية زيارته للهند  التي امتدت لمدة ثمانية أيام  وذلك لتبادل الخبرات مع الجانب الهندي من خلال زيارة 9 هيئات حكومية وغير حكومية وخدمية وجهات مماثلة للاطلاع على تجربتهم الحديثة وذلك خلال فعاليات الجولة الدراسية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) للمديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية والغرف الصناعية الي مدينتي نيودلهي ومومباي بدولة الهند.

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جاء ذلك في إطار أنشطة مشروع الإبتكار بالقطاع الخاص (PSI) المنفذ من قبل GIZ بالشراكة الوثيقة مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات التابعة لها والمجالس التصديرية والغرف الصناعية. 

جانب من اللقاء، فيتو 


وشارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، في النقاش حول سبل التعاون المختلفة وكذلك التطوير والأفكار المستحدثة لتقديم الخدمات للعملاء.

وتم خلال الزيارة الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين المجالس التصديرية والجهات المناظرة لها من الجانب الهندي وكذا تفعيل البعثات التجارية بين الجانبين والإعلان عن بوابة جديدة للقاءات الثنائية بين الجانبين وتوقيع بروتوكول للتعاون للاستفادة من تلك البوابة لتسجيل المجالس وأعضائها والاطلاع على الشركات من الجانبين المصري والهندي ودعوتهم للمشاركة بالمعارض المختلفة.

 

شهدت الزيارة لقاء جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والتجمعات التجارية الهندية والمؤسسات الخاصة  والاطلاع على تجربتها والخدمات التي تقدمها لأعضاءها وأهم المعارض المتاحة لهم وكذا التعرف على تجربتهم المستحدثة في التطوير والإدارة وكذا الاطلاع علي تجربة اتحاد منظمات التصدير الهندية وهو الجهة الوحيدة في الهند القائمة بالتصدير ويندرج تحت  مظلتها كافة المجالس المتخصصة والقطاعات المصدرة وهي المناظرة  للمجالس التصديرية في مصر.

 

وتم عرض أسلوب إدارتها وآلياتها في العمل واستقدام بعثات المشترين من خلالها وتنظيم كافة الأنشطة المتعلقة بالعملية التصديرية، كما تم الاتفاق علي التنسيق مع الاتحاد للترتيب لعدد من البعثات التجارية المتبادلة بين الجانبين خلال المستقبل القريب.   
وضمت الجهات التي تم زيارتها بدولة الهند كل من إتحاد غرف التجارة والصناعة، وإتحاد المؤسسات التصديرية، وإتحاد الصناعات، ومركز التميز للتنمية المستدامة، وغرف التجارة والصناعة العربية – الهندية، والأفريقية – الهندية، والألمانية – الهندية، ومركز التميز في التصنيع، ومقر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالهند. 
 

جاءت الجولة الدراسية مثمرة جدا من حيث التعرف علي التجارب الهندية وآليات العمل بالمؤسسات الهندية التي يمكن تطبيقها للإرتقاء بأداء المجالس التصديرية  وتطوير قدرات العاملين بها لتعزيز أثرها علي صادرات القطاعات المختلفة.

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مجالس التصديرية الهند والغرف الصناعية مشروع الإبتكار المجالس التصديرية جمعية رجال الاعمال الاقتصاد المحلى

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