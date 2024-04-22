الدوري الممتاز، علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة لمباراة زد

الدوري المصري، يلتقي في الرابعة عصر اليوم الإثنين فريقا زد والجونة ضمن لقاءات الجولة الـ19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة زد وضم كلا من..

مباراة زد والجونة

وفاز فريق زد إف سي على مضيفه الإسماعيلي 2-1، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز سجل أحمد الصغيري هدف زد الأول في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 19، وفي الدقيقة 44 أضاف عبد الرحمن البانوبي الهدف الثاني.

بينما سجل أحمد الشيخ هدف الإسماعيلي الوحيد في اللقاء في الدقيقة 72.

وفاز فريق الجونة على نظيره سموحة ب ثم هدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد خالد بشارة بالغردقة، بنفس الجولة.

وسجل أشرف مجدي هدف الغوز لصالح الجونة في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

ترتيب الجونة وزد بالدوري

ويمتلك زد إف سي رصيد 27 نقطة يحتل بهم المركز الخامس ويحتل فريق الجونة المركز السادس برصيد النقطة 25 بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز".

الدوري المصري، وتنطلق اليوم الإثنين، مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي تشهد غياب الأهلي والزمالك بسبب ارتباطهما بمشوارهم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

مواعيد مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 22 أبريل

زد ضد الجونة.. 4 عصرًا

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلى.. 7 مساءً

الداخلية ضد مودرن فيوتشر.. 7 مساءً

الثلاثاء 23 أبريل

سموحة ضد بلدية المحلة.. 4 عصرًا

فاركو ضد المصري البورسعيدي.. 7 مساءً

الأربعاء 24 أبريل

طلائع الجيش ضد إنبي.. 4 عصرًا

بيراميدز ضد البنك الأهلي..7 مساءً

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الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

زد اف سي ضد الجونة

احمد جمال حكما للساحة ويعاونه كلا من وائل شعبان مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثاني ومحمد العتباني حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو ومصطفي عثمان حكم فيديو مساعد.

الداخلية ضد فيوتشر

أحمد حمدي حكما للساحة ويعاونه كلا من أحمد بكر مساعد أول وأحمد عبدالمنعم شعبان مساعد ثاني وعاطف حسين حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو" حكم فيديو ويارا عاطف حكم فيديو مساعد.

الاتحاد ضد الإسماعيلي

أمين عمر حكما للساحة ويعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول واسامة عبداللطيف مساعد ثاني وإبراهيم محمد حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد.

تصريحات رئيس نادي مودرن فيوتشر

وأكد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن واقعة إخفاء الكرات التي شهدتها مباراة القمة حدثت من الزمالك أمامهم في الكونفدرالية.

وقال دعبس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «هذا الأمر لن يزيد أو يقلل من الأندية، لكنه يخرج اللاعبين عن تركيزهم ويتسبب في مشكلة كبيرة، يجب أن يكون هناك أشخاص مسؤولة عن الكرات بعيدا عن طرفي اللقاء».

وأكمل: «انتظر إيقاف الحكم حماده القلاوي مرة أخرى فهو عائد من فترة إيقاف، نحن في كارثة وحكم المباراة يتكبر أن يعود إلى تقنية الفيديو، نعاني من مشكلة في التحكيم».

وأضاف: «لم يصلنا اعتذار من الزمالك بعد تصريحات ناصر ماهر التي تجاوز فيها، العلاقات انقطعت بيننا وبينهم ولن نقبل برحيل أي لاعب إليهم مرة أخرى لحين الرد».