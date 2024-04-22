السكة الحديد: بدء العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من مساء يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 2024.

وأشارت الهيئة إلى أنه عندما تصل الساعة 24:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة فتصبح الساعة 1:00 صباحًا على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة علي مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية في هذه الليلة.

وفي سياق آخر، وزعت هيئة السكك الحديدية الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية على مناطق التشغيل لبدء ضمها للعمل رسميا وذلك بعد أن انتهت الهيئة القومية للسكك الحديدية من اختبار الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية، تمهيدا لبدء تشغيل الجرارات على خطوط الهيئة.

وتعمل الهيئة على اختيار أنسب الخطوط لتدعيمها بالجرارات الجديدة خلال الفترة القادمة بما يساهم فى زيادة ورفع مستوى الخدمة.

الدفعة الجديدة من الجرارات الأمريكية

وسبق أن تابع الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل إجراءات نقل الدفعة الجديدة من الجرارات الأمريكية البالغ عددها 20 جرارا من ميناء الإسكندرية إلى ورش السكك الحديدية بالإسكندرية.

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وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في إجراء الاختبارات الفنية والتشغيل التجريبي للجرارات الجديدة تمهيدا لدخولها الخدمة على الخطوط الطوالى.

وانتهت الشركة الأمريكية المصنعة للجرارات الجديدة والمقرر انضمامها للسكك الحديدية خلال الفترة القادمة من الشحنة الأخيرة من الجرارات والبالغة عددها نحو 20 جرارا.

وأنهت الشركة الأمريكية إجراءات الشحن عبر أحد الخطوط الملاحية العربية ويصاحب الدفعة فريق من المهندسين من الشركة المصنعة للإشراف على تجارب التشغيل.

الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة

ووصلت الدفعة الأخيرة من الجرارات اليوم بميناء الإسكندرية البحري وكانت السكك الحديدية تعاقد على صفقة جرارات تعد الأكبر في تاريخ السكك الحديدي.

وكانت الدفعة الاخيرة من الجرارات الأمريكية “20 جرارا” وصلت الى ميناء الاسكندرية، ضمن الصفقة الأكبر فى تاريخ السكة الحديد بـ 260 جرارا أمريكيا جديدا، وذلك لتدعيم أسطول الوحدات المتحركة للحفاظ على رفع كفاءة التشغيل بالسكة الحديد.

يأتي ذلك ضمن خطة تطوير السكك الحديدية في كافة المجالات وقطاعات الهيئة المختلفة والتي تتضمن تطوير أسطول الوحدات المتحركة “جرارات وعربات ركاب وبضاعة” والبنية الأساسية “تحديث وتطوير نظم الإشارات وتجديد وصيانة السكك والمحطات والمنشاءات وتشغيل قطارات جديدة والاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر ركيزة التنمية”.