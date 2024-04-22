حبس عامل متهم بقتل سائق لسرقة سيارة ميكروباص في الإسكندرية
أمرت النيابة العامة، بحبس عامل قتل سائق لسرقة سيارة ميكروباص في الإسكندرية، وذلك ٤ ايام علي ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بالعثور على جثة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة؛ بدائرة القسم وعثر بجواره على سلاح أبيض "به آثار دماء".
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة عامل رخام مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة السيارة "الميكروباص" قيادة المجني عليه مستخدمًا السلاح الأبيض، واستولى على مبلغ مالي خاص بالمجني عليه وهاتفه المحمول، ولاذ بالهرب بالسيارة.
وتم بإرشاده ضبط "الميكروباص" وكذا الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.