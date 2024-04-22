الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

حبس عامل متهم بقتل سائق لسرقة سيارة ميكروباص في الإسكندرية

حبس عامل متهم بقتل
حبس عامل متهم بقتل سائق لسرقة سيارة ميكروباص

أمرت النيابة العامة، بحبس عامل قتل سائق لسرقة سيارة ميكروباص  في الإسكندرية، وذلك ٤ ايام علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بالعثور على جثة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة؛ بدائرة القسم وعثر بجواره على سلاح أبيض "به آثار دماء". 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة عامل رخام مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة السيارة "الميكروباص" قيادة المجني عليه مستخدمًا السلاح الأبيض، واستولى على مبلغ مالي خاص بالمجني عليه وهاتفه المحمول، ولاذ بالهرب بالسيارة.

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وتم بإرشاده ضبط "الميكروباص" وكذا الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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