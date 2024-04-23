الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

يستخدم خاتم شعار الجمهورية، حجز سائق بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة العطارين، بحجز سائق بالإسكندرية لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وترويجها بمقابل مادي وذلك على ذمة ورود التحريات.

ضبط سائق لتزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام سائق له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المتنزه بالإسكندرية؛ بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه. وبحوزته «لاب توب "يحتوي على نماذج محررات رسمية"- طابعة - 3 براويز خشبية تستخدم في وضع نموذج الخاتم بداخلها للطباعة على الأوراق، عليها 11 نموذجا لخاتم شعار الجمهورية خاصين ببعض الجهات و3 نماذج أكلشيه خاصين ببعض الجهات - 8 توكيلات مقلدة عن طريق الاصطناع الكامل - 9 ورقات بيضاء ممهورة بأكلشيه خاصين ببعض الجهات».

Advertisements

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الامن العام الاسكندرية تزوير المحررات الرسمية جرائم تزوير المحررات الرسمية قطاع الأمن العام مديرية أمن الإسكندرية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

بالفيديو، ننشر مرافعة النيابة العامة في قضية قتل طالب الدقهلية إيهاب أشرف

بعد الحبس سنة، التفاصيل الكاملة لنص تحقيقات النيابة مع المذيعة إنجي حمادة، علاقة مروان حمادة وفيديو المطبخ كلمة السر

تولوا قيادة جماعة إرهابية، أسماء 9 متهمين أحيلوا لمفتي الجمهورية بـ حرس الثورة

إحالة 11 متهمًا إلى المحاكمة لنشرهم أخبارًا كاذبة بواقعة طالبة جامعة العريش

تأجيل محاكمة 37 متهما في خلية التجمع

براءة متهم وانقضاء الدعوى لآخر بـ "خلية داعش حلوان"

حبس عاطلين بتهمة حيازة 42 كيلو حشيش وأسلحة بـ3 ملايين جنيه بالإسكندرية

استعجال التقرير المروري في تصادم 3 سيارات واشتعال النيران بإحداها أمام مسجد الشرطة بالتجمع

ads

الأكثر قراءة

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري، وسيتم البحث في شكوى إنبي

بعد إرجاء جلسة الأمس، البرلمان يستمع اليوم لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة

اليوم، تطبيق زيادة أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

بلدية المحلة يحل ضيفًا ثقيلًا على سموحة بالدوري الممتاز

النفط يرتفع مع استمرار التركيز على المخاطر في الشرق الأوسط

استمرار الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر

زغلول صيام: حازم إمام وراء كارثة عقد فيتوريا وعلامة استفهام حول كأس عاصمة مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

نجاة طفل تشبث أسفل قطار مسافة 100 كيلومتر

كانت مخمورة، سيدة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين (فيديو)

حادث جديد لبوينج، طائرة تفقد عجلة خلال إقلاعها

دراسة: الرجال أكثر صدقًا في حضرة الجميلات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية