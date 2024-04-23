يستخدم خاتم شعار الجمهورية، حجز سائق بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

أمرت نيابة العطارين، بحجز سائق بالإسكندرية لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وترويجها بمقابل مادي وذلك على ذمة ورود التحريات.

ضبط سائق لتزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام سائق له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المتنزه بالإسكندرية؛ بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه. وبحوزته «لاب توب "يحتوي على نماذج محررات رسمية"- طابعة - 3 براويز خشبية تستخدم في وضع نموذج الخاتم بداخلها للطباعة على الأوراق، عليها 11 نموذجا لخاتم شعار الجمهورية خاصين ببعض الجهات و3 نماذج أكلشيه خاصين ببعض الجهات - 8 توكيلات مقلدة عن طريق الاصطناع الكامل - 9 ورقات بيضاء ممهورة بأكلشيه خاصين ببعض الجهات».

Advertisements

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.