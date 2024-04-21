معلومات الوزراء تبرز حجم صادرات السلع الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري
كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن حجم صادرات السلع الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري.
حيث أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي تشكل هيكل الصادرات السلعية المصرية، حيث بلغ حجم صادرات الصناعات الغذائية نحو مليار و546 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
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