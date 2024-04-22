الزراعة تكثف المرور على حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية
تقوم الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة العمل في حقول تقاوي المحاصيل الاستراتيجية المتعاقد عليها لإنتاج تقاوي الإكثار للجهات الحكومية والشركات ومتابعة التقدير المبدئي لمحصول القمح والحصاد لحقول إكثار تقاوي القمح على كافة محافظات الجمهورية.
تقاوي المحاصيل الاستراتيجية
وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وتكثيف الزيارات الميدانية والتواجد في مواقع العمل.
حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية
وقال الدكتور أحمد عضام - رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى ان عدة لجان على مستوى الجمهورية قامت بالمرور على حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الاكثار للجهات الحكومية والشركات وذلك لعمل التقدير المبدئي لمحصول القمح والفول البلدى المتعاقد عليها لانتاج تقاوي الإكثار وتقديم الدعم والتوصيات الفنيه للفلاح وكذلك الاطمئنان على تقاوى اصناف القطن التي يتم تجهيزها لوجه بحري وكذلك تقاوي الأرز والذرة الشامية وسوف يتواصل العمل خلال الفترة القادمة على نفس الوتيرة لتحقيق الصالح العام.
وأضاف عضام أن لجان المتابعة والمرور سوف تستمر على مستوى الجمهورية لمتابعة حقول الإكثار وانتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وإزالة أي معوقات أمام تعوق سير العمل وحلها فورا تنفيذا لتوجهيات وزير الزراعة في هذا الشأن
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