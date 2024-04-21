الإثنين 22 أبريل 2024
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أخبار مصر

وزير الزراعة يعلن استقبال أسواق السعودية للبصل المصري

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن استقبال الأسواق السعودية البصل المصرى، وجاء ذلك بناء على الاتصال الذي أجراه "القصير" مع  المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعة والبيئة والمياه بالمملكة العربية السعودية.
 

 كما تم التواصل على المستوى الفني من خلال الحجر الزراعي المصري بنظيره السعودي حيث تم اعادة تواجد البصل المصري على منصة استيراد المنتجات الزراعية الى المملكة العربية السعودية


يأتي ذلك في اطار جهود وزارة الزراعة لدعم منظومة الصادرات المصرية الي دول العالم.

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والجدير بالذكر انه تم استئناف تصدير البصل اعتبارا من اول ابريل الجاري مع بداية موسم الحصاد الجديد حيث تم تصدير اكثر من ٦٠٠٠ طن حتى الان إلى مختلف دول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية.

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السيد القصير وزير الزراعة الأسواق السعودية البصل المصري الحجر الزراعي المصري المملكة العربية السعودية

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