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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل طفلة رضيعة في مدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس المتهم بقتل طفلة رضيعة بـ مدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

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حبس شاب بتهمة هتك عرض فتاة في حدائق القبة

استمعت نيابة شرق القاهرة إلى أقوال والدة طفلة رضيعة 10 أشهر، التي عثر على جثتها في إحدى الحدائق بـ مدينة نصر، وتبين أن الواقعة بها شبهة جنائية بعدما تبين أن الطفلة تعرضت للقتل. 

كما تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمحل كشري استدرج الطفلة وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة. 

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وقالت والدة الطفلة (أسرة سودانية) أنها فوجئت بخروج طفلتها عقب ترك باب الشقة مفتوح من قبل شقيقتها موضحة بأن الشقة التي تقطن بها شقة سكنية استأجرتها في مدينة نصر، ولديها طفلتين تركتهما للعب وخلدت للنوم وتبين أنهما تركا الشقة مفتوحة فخرجت الطفلة المجني عليها. 

وعند سؤال الأم لطفلتها الكبرى عن شقيقتها الرضيعة قالت إنها لا تعرف فذهبت للحمام، بعدها وجدت باب الشقة مفتوحا ولم تراها بعد ذلك وفوجئت باختفائها، وأضافت الأم أنهم بحثوا عنها كثيرا بجوار المنزل، ولكن دون جدوى من البحث، فذهبت لقسم شرطة مدينة نصر أول، وحررت محضر باختفاء صغيرتها. 

بعدها عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة داخل حديقة بمدينة نصر وتبين أنها للطفلة التي حررت والدتها محضرا باختفائها.

كما تبين من التحريات الأولية أن المتهم عامل بمطعم كشري قتلها وألقى بجثتها داخل حديقة عامة في الشارع بمدينة نصر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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