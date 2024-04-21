الإسكواش، تعرف على مواجهات ثمن نهائي بطولة الجونة الدولية

الإسكواش، تنطلق اليوم الأحد مواجهات دور الـ16 من بطولة الجونة للإسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والنساء والتي تقام في الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري.

مواجهات دور الـ16 من بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش

وتشهد منافسات اليوم المواجهات التالية:

الرجال

علي فرج (مصر) × نيكولا مولر (سويسرا)

يوسف سليمان (مصر) × محمد الشوربجي (إنجلترا)

طارق مؤمن (مصر) × ليونيل كارديناس (المكسيك)

راميت تاندون (الهند) × دييجو إلياس (بيرو)

السيدات:

نور الشربيني (مصر) × ندى عباس (مصر)

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زينة مكاوي (مصر) × روان العربي (مصر)

تيني جيليس (بلجيكا) × ساتومي واتانابي (اليابان)

سلمى هاني (مصر) × نيلي جيليس (بلجيكا)

يوسف سليمان يتوج بلقب بطولة أستراليا

وتوج يوسف سليمان لاعب منتخب مصر للإسكواش، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، التي أقيمت مؤخرا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.

وحصد يوسف سليمان لقب بطولة أستراليا المفتوحة، بعد الفوز على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية.

منتخب الإسكواش يتوج بلقب بطولة العالم

وتوج المنتخب الوطني للإسكواش، بلقب بطولة العالم للفرق في نيوزيلندا، بعد الفوز على نظيره الإنجليزي، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور النهائي.

وجاءت نتيجة المباراة كالتالي:

فوز مصطفى عسل على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 11-9، 11-9.

فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 7-11, 11-8, 11-7.

مشوار منتخب الإسكواش في بطولة العالم

وخاض المنتخب 5 مواجهات في بطولة العالم للفرق، وجاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات

مصر (3) - (0) ماليزيا.

مصر (3) - (0) أيرلندا.

دور الـ16

مصر (3) - (0) جنوب أفريقيا.

دور الـ8

مصر (2) - (0) أسكتلندا.

نصف النهائي

مصر (2) - (0) سويسرا.

النهائي

مصر (2) - (0) إنجلترا.

وخسر لاعبو المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة شوطين فقط، جاءوا خلال مباراة علي فرج مع الإنجليزي محمد الشوربجي في النهائي، في المباراة التي حسمها بطل مصر لصالحه بنتيجة (3-2).

قائمة منتخب الإسكواش

وضمت بعثة المنتخب كلًّا من: علي فرج ومصطفى عسل ويوسف سليمان ومازن هشام، ورافقهم المدير الفني هشام العطار، فيما تولت رئاسة البعثة آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش.