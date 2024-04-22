الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الإسكواش، نور الشربيني تواصل السيطرة على صدارة التصنيف العالمي

نور الشربيني، فيتو
نور الشربيني، فيتو

الإسكواش، واصلت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش ونادي سبورتنج، سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي، الصادر اليوم الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

تصنيف اللاعبات المحترفات في الإسكواش

وشهد التصنيف العالمي تواجد 5 لاعبات مصريات ضمن قائمة أفضل 10 لاعبات وجاء الترتيب كالتالي:

نور الشربيني - مركز أول

نورن جوهر - مركز ثاني

هانيا الحمامي - مركز ثالث

نور الطيب - مركز خامس

روان العربي - مركز عاشر

وجاء التصنيف كاملا كالتالي:

يوسف سليمان يتوج بلقب بطولة أستراليا

وتوج يوسف سليمان لاعب منتخب مصر للإسكواش، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، التي أقيمت مؤخرا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.

Advertisements

وحصد يوسف سليمان لقب بطولة أستراليا المفتوحة، بعد الفوز على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية.

منتخب الإسكواش يتوج بلقب بطولة العالم

وتوج المنتخب الوطني للإسكواش، بلقب بطولة العالم للفرق في نيوزيلندا، بعد الفوز على نظيره الإنجليزي، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور النهائي.

وجاءت نتيجة المباراة كالتالي: 

فوز مصطفى عسل على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 11-9، 11-9.

فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 7-11, 11-8, 11-7.

مشوار منتخب الإسكواش في بطولة العالم

وخاض المنتخب 5 مواجهات في بطولة العالم للفرق، وجاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات

مصر (3) - (0) ماليزيا.

مصر (3) - (0) أيرلندا.

دور الـ16

مصر (3) - (0) جنوب أفريقيا.

دور الـ8

مصر (2) - (0) أسكتلندا.

نصف النهائي

مصر (2) - (0) سويسرا.

النهائي

مصر (2) - (0) إنجلترا.

وخسر لاعبو المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة شوطين فقط، جاءوا خلال مباراة علي فرج مع الإنجليزي محمد الشوربجي في النهائي، في المباراة التي حسمها بطل مصر لصالحه بنتيجة (3-2).

قائمة منتخب الإسكواش

وضمت بعثة المنتخب كلًّا من: علي فرج ومصطفى عسل ويوسف سليمان ومازن هشام، ورافقهم المدير الفني هشام العطار، فيما تولت رئاسة البعثة آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكواش نور الشربيني نوران جوهر نور الطيب هانيا الحمامي

مواد متعلقة

الإسكواش، تعرف على مواجهات ثمن نهائي بطولة الجونة الدولية

الإسكواش، مصطفى عسل وهانيا الحمامي في نهائي لندن كلاسيك

الإسكواش، علي فرج يواصل تصدره للتصنيف العالمي

الإسكواش، نور الشربيني تواصل السيطرة على صدارة التصنيف العالمي
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM بدءا من غدا الثلاثاء

الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

مدبولي يُعرب عن تطلع مصر للحصول على دعم لمواجهة أعباء استضافة المهاجرين

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

غضب جماهير الزمالك بسبب احتفال فندق إقامة دريمز الغاني بالتعادل في الكونفدرالية (فيديو)

محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها، الغضبان يرفض دخول سوق الأسماك بسبب الأسعار

مؤشر الدولار الأمريكي يواصل القفز لقمم جديدة عالميا

رئيسة بلدية في تركيا تغلق محال للاجئين لهذا السبب وتهدد بطردهم (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على 8 جثث بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية

قرار عاجل من السلطات الليبية استعدادا لتقلبات جوية مرتقبة

"مربى الدوقة"، صديقة ميجان ماركل تتعرض للسخرية بعد جلسة تصوير

وزنه أكبر من 4 أفيال صغيرة، تحول كبير في حياة أسمن رجل بالعالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على الأسعار الجديدة للتبغ المسخن

أسعار الأسماك اليوم الإثنين، البلطي يواصل الانخفاض في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها؟، رد حاسم من الإفتاء

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية