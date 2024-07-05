لو بتجهز بيتك وبتدور على ركنة، 3 مقومات لا غنى عنهم في صناعتها

مع اقتراب موسم الأفراح، ينشغل العديد من العرسان بتجهيزات منازلهم الجديدة، حيث يبحثوا عن أفضل الأثاث والمفروشات التي تناسب أذواقهم واحتياجاتهم.

واحد من العناصر الأساسية التي يتم التركيز عليها هي الركنات، التي تعتبر جزءًا مهمًا من ديكورات الأماكن العائلية.

حاورت "فيتو" محمد، صانع الأثاث ذو الخبرة الطويلة في هذا المجال، الذي بدأ في تصنيع الركنات عام 2016 باستخدام أفضل أنواع الخشب والأقمشة.

يشير محمد إلى أن الجودة والراحة هما عنصران رئيسيان يجب أن يتوفرا في أي ركنة يختارها العميل "الزبون لما يكون رايح يشترى ركنة لازم يكون عارف هو بيشترى ايه، ميفرحش انه لقى السعر مثلًا ب 10 آلاف جنيه. طيب الراجل استخدم خامات ايه وكسب قد ايه وايه نوع القماش؟".

محمد يوضح أن الركنة المضمونة يجب أن تحتوي على شاسيه داخلي من الزان الأحمر بسماكة لا تقل عن 4 سم، مع اختلاف كثافة الإسفنج حسب رغبة العميل، حيث يمكن أن تتراوح بين 30 سم و33 سم لزيادة الراحة والمتانة.

فيما يخص أنواع الأقمشة، ينصح محمد بالقماش الكتان الوتر برووف الذي يتميز بمقاومته للمياه والأتربة، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا للاستخدام اليومي والمدى الطويل.