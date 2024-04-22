رغم الفيتو الأمريكي وعراقيل الاحتلال.. فلسطين تتمسك بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. الإجراء يستهدف وضع حد لأطماع إسرائيل وإنهاء “سرطان” المستوطنات بالأراضي المقدسة

أصبح الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة هدفا أساسيا للشعب الفلسطيني من أجل المكاسب التي تحصل عليها الدول ذات العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، سواء من ناحية ضمان قدرتها فى الدفاع عن نفسها ضد الجرائم الإسرائيلية، وتسعى إسرائيل عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية لعرقلة هذه الخطوات حتى يتسنى لها السيطرة على الأراضي الفلسطينية بشكل كامل.

الامم المتحدة ، أكد الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، أن انضمام فلسطين واكتسابها العضوية الدائمة بالأمم المتحدة أمر ذات أهمية كبرى للدفاع عن نفسها فى مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بالإضافة إلى وضع حد لأطماع إسرائيل والهيمنة على الأراضى الفلسطينية وإقامة المستوطنات على الأراضى الفلسطينية بعد تهجير أهلها.

Advertisements

الامم المتحدة

مكاسب العضوية الكاملة بمجلس الأمن

وأكد فى تصريح لفيتو، أن هناك العديد من المزايا والفوائد التى ستعود على فلسطين من اكتساب العضوية الدائمة أو الكاملة بالامم المتحدة وليس كدولة لها صفة مراقب مثل حالة فلسطين الحالية، أبرزها الاشتراك الفعال فى اتخاذ القرارات عن طريق التصويت على مشروعات القرارات أو حتى تقديم مشروعات قرارات والقوانين التى تقدم لمجلس الأمن لأفرع وأجهزة منظمة الأمم المتحدة.

توصية مجلس الأمن

وأوضح أن الدولة التى تُمنح العضوية الكاملة بعد توصية مجلس الأمن ثم التصويت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة، تزيد فرص الاعتراف بها من باقى الدول.

الفيتو الامريكى

المساعدات والمعونات

وتابع: الدولة التى لها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، تشارك فى حفظ السلام الدولى، الأمر الذى يثبت أنها دولة محبة للسلام، وتُمنح العضوية المساعدات والمعونات وتقدم لها الخبرات والمشاورات من المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومنها صندوق النقد الدولى.

خطوات الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يتم من خلال عدة خطوات:

تقبل الدول في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن، وتقدم أي دولة ترغب في الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن إعلانا في وثيقة رسمية يُفيد بأن الدولة المعنية تقبل بالالتزامات الواردة في مـيثاق الأمم المتحدة.

يُرسل الأمين العام، للعلم، نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة، أو إلى أعضاء الأمم المتحدة إذا لم تكن الجمعية العامة منعقدة، ويقوم الأمين العام فورا بعرض طلب العضوية على أعضاء مجلس الأمن ويحيل رئيس المجلس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في المجلس وتبحث اللجنة أي طلب يحال إليها وتبلغ المجلس بالنتائج التي تخلص إليها.

ابو مازن

وعقب ذلك يقرر مجلس الأمن ما إذا كانت الدولة صاحبة طلب العضوية هي، في تقديره، دولة محبة للسلام وقادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق وراغبة في ذلك، ومن ثم ما إذا كان يوصي بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية. ويجب أن تحصل أي توصية على تأييد 9 أعضاء في اﻟﻤﺠلس من أصل 15 عضوا، مع عدم استخدام الفيتو (حق النقض) من أي من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس وهي: الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

فإذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، كان عليه أن يرسل التوصية إلى الجمعية العامة متضمنة محضر كامل للمناقشة، وإذا لم يوص مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجـّل النظر في طلبها، كان عليه أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا خاصا متضمنا محضر كامل للمناقشة.

في حال توصية اﻟﻤﺠلس بقبول الانضمام، تقدَّم التوصية إلى الجمعية العامة لتنظر فيها، ويجب الحصول على أغلبية الثلثين في تصويت الجمعية العامة لقبول الدولة الجديدة وإذا لم يوصِ مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجـّل النظر في طلبها، فللجمعية العامة، بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية، وأن تُعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته في الجمعية، وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.

يُعلم الأمين العام الدولة صاحبة الطلب بقرار الجمعية العامة. وإذا قُبِلَ الطلب، تصبح العضوية سارية من التاريخ الذي تتخذ فيه الجمعية العامة قرارها في الطلب.

بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية تضغط سرًا على بعض الدول للتصويت ضد عضوية فلسطين

كشف موقع "ذا انترسبت" الأمريكي، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تضغط سرًا على بعض الدول للتصويت ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال الموقع نقلًا عن برقيات دبلوماسية إنّ الولايات المتحدة تضغط على الدول للتصويت ضد عضوية فلسطين لتتجنب استخدام حق النقض "الفيتو" بشكلٍ علني.

وتتعارض الضغوط التي تنفذها واشنطن على بعض الدول للتصويت ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة مع تعهدات إدراة الرئيس بايدن بالدعم الكامل لحلّ الدولتين.

وفي العام 2012، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يمنح فلسطين وضع دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.

ووفق البرقيات الدبلوماسية فإنّ واشنطن ضغطت بشكلٍ مباشر عن طريقها وبشكلٍ غير مباشر عن طريق الإكوادور على مالطا الرئيس الدوري للمجلس هذا الشهر بمنع التصويت لصالح عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك ضغطت على فرنسا.

وجاء في البرقيات أيضًا، أنّ واشنطن ترى أنّ تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية هو الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لتحقيق دولة دائمة ومثمرة، مضيفةً: "لذلك نحثّكم على عدم دعم أي قرارٍ مُحتمل لمجلس الأمن يُوصي بقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، في حالة تقديم مثل هذا القرار إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنه في الأيام والأسابيع المقبلة.

ووفق موقع "أكسيوس" الأمريكي فإنّ "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس رفض طلبات الولايات المتحدة بتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".

مجلس الأمن يصوّت الجمعة

الأربعاء الماضى قال دبلوماسيون لوكالة "رويترز"، إنّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت، الجمعة، على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرغم من أنّ الموعد كان محددًا الخميس.

وأشار الدبلوماسيون إلى أنّه من المقرر أن يجري التصويت في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت جرينتش)، الجمعة، على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة "بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة".

ولموافقة مجلس الأمن، المكون من 15 دولة عضوًا، على أيّ قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو).

ويقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضوًا بمجلس الأمن، وهو ما قد يجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.

وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

ومساء الثلاثاء الماضي، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة في حسابها في منصة "إكس" بيانًا صادرًا عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة".

وقالت المجموعة العربية في رسالتها: "إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لمصلحة مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (...). وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية".

معارضة أمريكية

بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، الأربعاء، إنّها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار في الأمم المتحدة، أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين.

وأدلت توماس جرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في سول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقالت: "لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها، أن حل الدولتين يمضي قدمًا".

وأضافت أن الرئيس جو بايدن قال بشكل قاطع إنّ "واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقتٍ ممكن"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

.