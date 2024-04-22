الكهرباء: 42% زيادة في مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030

أكد الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي بـوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بناء على تقرير تمويل الطاقة النظيفة في أفريقيا والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في نوفمبر 2023، فإن قرابة 40% من سكان أفريقيا) لا يحصلون على مصدر الكهرباء.

قطاع الطاقة في قارة أفريقيا



وأضاف رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه وفقا للتقرير فإن هناك قرابة 70% من سكان أفريقيا لا يحصلون على مصدر للطهي النظيف في الوقت الذي تمتلك فيه أفريقيا 60% من مصادر الطاقة المتجددة في العالم مثل مصادر المياه والرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية بالإضافة إلى ثروة معدنية هائلة.



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مشروعات الطاقة المتجددة في مصر



وأشار إلى أن مصر تسعى لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 42% عام 2030، وصدرت العديد من القرارات بتخصيص مساحات أراض إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 32 ألف كيلو متر مربع.

واوضح أن العالم يشهد تحولًا فى الطاقة نظرًا للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ، وزيادة الطلب على الطاقة، والتقدم التكنولوجي، ومن خلال التعاون بين الحكومات والشركات والأفراد، يمكننا تحقيق تحول ناجح في الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

افتتاح منتدى ترابط قطاع الطاقة بشرم الشيخ

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد افتتحت المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة بشرم الشيخ والمقام تحت رعاية مجلس الوزراء والذي يتم تنظيمه من خلال جمعية مرافق الطاقة الأفريقيةAPUA، بدعم من بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (MoERE) والشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC) وبرعاية العديد من الشركات العالمية والمحلية.

