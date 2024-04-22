أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

علق المنشد محمود التهامي، على لقاء والده الشيخ ياسمين التهامي أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

في هذا السياق، نشر التهامي صورة جمعت التهامي بشيخ الأزهر، وعلق عليها بقوله:"الأدب والعلم والبساطة والزهد والنقاء والنسب الشريف، والبيت والعائلة وأهل الله، والنقاء واليقين والجلال والجمال في صورة من صعيد مصر "

وتابع “التهامي”: "مولانا الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين، في ضيافة فضيلة مولانا الإمام الأعظم أحمد الطيب شيخ، الأزهر، القرنة، محافظة الأقصر، صعايدة يارسول الله.. صعايدة وأحباب الله"

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حياته ونشأته

ولد ياسين التهامي في قرية الحواتكة مركز منفلوط محافظة أسيوط. نشأ الشيخ في بيت ديني وعائلة ينتسب أهلها إلى التدين، وكان لهذا الجو الديني تأثير عميق في نفسه، ومن هنا دفع به والده إلى أن يتلقى تعليمه بالمعاهد الأزهرية، حتى وصل إلى السنة الثانية في المرحلة الثانوية الأزهرية، وكان ذلك عام 1970، ثم انقطع عن الدراسة لظروف خاصة.

أعماله



أنشد عدة قصائد معروفة للحلاج وغيره، أشهرها يارفاق الصبر، ووالله ماطلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي.

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