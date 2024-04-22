مدرب دريمز يشيد بمهارات شيكابالا ويكشف خطة السيطرة عليه تكتيكيا في المباراة

الكونفدرالية، أكد عبد الكريم زيتو، المدير الفني لفريق دريمز الغاني، أنه كان حذرا أمام الزمالك وحقق هدفه بعد التعادل مع فريق كبير مثله.

وقال زيتو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شيكابالا من أبرز لاعبي أفريقيا وسيطرنا عليه تكيتكيًا من خلال إجباره باللعب على طرف الملعب ومنعه من اقتحام وسط الملعب، وخروجه أراحنا بالطبع".

وأضاف: "جون أنطوي لاعب كبير وأتعامل معه بمثابة مدرب داخل الملعب وساعدنا بالفعل أثناء تحضيرنا لمباراة الزمالك".

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وأتم: "لقاء العودة ستكون الحظوظ متساوية بين الطرفين".

وعلى صعيد آخر، انتقد خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق تشكيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض في مباراة دريمز الغاني في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك أخطأ بالبدء بموتيابا وشيكابالا معًا في التشكيل الأساسي أمام دريمز الغاني".

وتابع الغندور: "الزمالك عانى من غيابات مؤثرة أمام دريمز الغاني وكنت أتمنى مشاركة سيد نيمار في مركز الظهير الأيمن".

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الاثنين عقب خوض مباراة دريمز ‏الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباتته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء العودة أمام بطل غانا، والمقرر له يوم الأحد المقبل الموافق يوم 28 أبريل الجاري.

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.