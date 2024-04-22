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رياضة

نجم الزمالك السابق ينتقد اختيارات تشكيل الفريق أمام دريمز

الزمالك ودريمز، فيتو
الزمالك ودريمز، فيتو

أكد بشير التابعي نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أنه كان يتمنى استكمال مسيرة الانتصارات في مواجهة دريمز الغاني ببطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن لاعبو الفريق الأبيض يجب أن يبذلوا جهدًا كبيرًا من أجل التتويج باللقب.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "تعجبت من تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني، خيارات جوميز كانت غريبة للغاية، وإبراهيما نداي كان بعيدا تمامًا عندما شارك في اللقاء، ولازال هناك نواقص في الفريق، واللاعبين لم يظهروا بالشكل المطلوب وبعضهم فاقد للخبرات، كما أن الصفقات التي لم تقيد افريقيا أثرت على الفريق أيضا".

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وواصل: "فريق مثل دريمز الغاني لو استقبل هدفا مبكرا، كان الزمالك سيحرز خمسة أهداف، والفريق كان بلا قائد في الملعب، وكنت أتمنى استمرار شيكابالا للنهاية، لأنه اللاعبين تسمع كلامه، والزمالك كان يواجه فريق (مدارس) اقل فنيا بكثير من المستوى، والكونفدرالية سهلة للغاية، والتفريط فيها أمر غير مقبول، ولاعبي الزمالك عليهم كتابة تاريخ لأنفسهم".

نصيحة للاعبي الزمالك

وأكمل: "لاعبي الزمالك مطلوب منهم التركيز، واللعب بروح عالية ورغبة في الفوز أمام دريمز الغاني، والأهلي لعب برجولة كبيرة، ولاعبيه رفضوا الخسارة في تلك المباراة، لذلك أطالب لاعبي الزمالك باللعب بقوة وتركيز في غانا".

وزاد: "لا أعرف مركز موتيابا الذي ظهر مع الزمالك في المباريات الأخيرة، والفرق الكبيرة يكون لها هوية واضحة، وكل لاعب يكون له مركز معروف داخل الملعب، وكان يجب اللعب بـ محمد شحاتة ودونجا مع احمد حمدي، وناصر منسي في الهجوم، كان الافضل".

 

وعن أكرم توفيق لاعب الأهلي فاكد التابعي أنه يريد التمسك بالفرصة مع الأهلي ولذلك كان يقاتل في لقاء مازيمبي الكونغولي، وبيرسي تاو لاعب محترف يمتلك خبرات وقادر على التكيف مع كل الأمور، ومحمود متولي ظهر بشكل جيد بعدما ابتعد لفترة طويلة عن اللعب، ونفذ تعليمات الجهاز الفني، وهي ثقافة جيدة بالنسبة لبعض اللاعبين الذين يكونوا بعيدين عن المشاركة".

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بشير التابعي الزمالك دريمز الغاني الكونفدرالية بطولة الكونفدرالية أكرم توفيق

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