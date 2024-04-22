رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أفضل لاعبي الفريق الأحمر في مباراة مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "مصطفى شوبير يستحق الاستمرار في حراسة المرمى في النادي الأهلي حتى في حال تعافي محمد الشناوي من الإصابة خلال الفترة المقبلة".



وتابع: "في رأيي أتمنى استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي من الإصابة".

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مصطفى شوبير يحطم رقم محمد الشناوي في دوري أبطال أفريقيا

وكان مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، قد واصل تألقه بعد قيادة الفريق الأحمر لتعادل ثمين ضد مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت على ملعب تي بي مازيمبي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتصدى مصطفى شوبير بعدد من الفرص الخطيرة في مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، ليخرج بشباك نظيفة ويقتنص للنادي الأحمر تعادلا هاما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل مصطفى شوبير إلى الخروج بشباك نظيفة “كلين شيت” للمباراة السادسة على التوالي في دوري أبطال أفريقيا، ليتخطى محمد الشناوي الذي حقق 5 مباريات كلين شيت متتالي.

وخطف النادي الأهلي تعادلا ثمينا من أنياب مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت على ملعب تي بي مازيمبي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي



وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في التاسعة مساء الجمعة القادم علي ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.