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رياضة

شادي محمد: الأهلي حقق نتيجة جيدة أمام مازيمبي، وعبدالقادر يصنع الفارق

الأهلي ومازيمبي،فيتو
الأهلي ومازيمبي،فيتو

أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق، أن نتيجة لقاء الأهلي ومازيمبي في الذهاب كانت جيدة، خصوصًا أن المنافس الكونغولي لا يخسر أو يتعادل إلا نادرًا على ملعبه ووسط جماهيره، مشيرا إلى أن كولر دفع بالتشكيل المناسب في اللقاء، وجميع المنافسين يعملون حساب جيدًا للفريق الأحمر.

وقال مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي لعب بشكل هجومي في بداية اللقاء، ووسام أبوعلي مهاجم مميز ومتحرك، ويسبب ازعاج لأي دفاع، ومصطفى شوبير قدم مستوى ملفت، وتعامل جيدا مع الكرات الصعبة أمام مازيمبي، ولازال لديه الكثير ولم يصنع أي شئ للأهلي، البداية جيدة لكن في انتظاره مستقبل كبير وعليه عدم الالتفات للإشادات الأخيرة أو التركيز معها لانه لازال في البداية".

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وأضاف: "المكان الطبيعي لـ أكرم توفيق كان في وسط الملعب، ورغم تألقه في الظهير الأيمن، لكن فرصته أصبحت صعبة في اللعب بهذا المركز في ظل تألق محمد هاني والذي أصبح أساسيا في منتخب مصر، لذلك أكرم يريد القتال على فرصته في اللعب بوسط الملعب".

الأهلي افتقد العديد من العناصر الأساسية

وواصل: "الأهلي افتقد للعديد من العناصر الأساسية خصوصا حسين الشحات وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج بخلاف الشناوي قائد الفريق، ورغم الغيابات لكن الفريق يمتلك لاعبين آخرين، ولابد أن يكون هناك ثقة في باقي اللاعبين، ومحمود متولي كان لديه مخزون كبير في ظل غيابه عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، ويذكرني بـ إبراهيم سعيد عندما لعب بشكل جيد بعد غياب طويل، وكان لديه شغف كبير للعب".

وزاد: "مارسيل كولر يقوم بعمل روتيشن بصفة مستمرة، وحالة محمود متولي كانت جيدة، وأتمنى أن يستمر في اللعب بشكل جيد خلال المباريات المقبلة، وأيضا أحمد عبدالقادر يؤكد بأن اللاعب الكبير دائما يظهر في المواجهات الصعبة، وتألق بشكل غير طبيعي في لقاء الزمالك، ولا يجب إبعاد أي لاعب عن المستطيل الأخضر، من الممكن معاقبته ماليا لكن لا يجب اخراجه من الحسابات الفنية، وأتمنى التزامه وأن يتم حل جميع الأمور بواسطة خالد بيبو، وأي تخاذل مستقبلا يجب التعامل معه وفقا للائحة المالية. لأن عبدالقادر لاعب يصنع الفارق".

وتابع: "بنسبة كبيرة الأهلي قريب من الصعود، لكن يجب احترام الخصم والالتزام بتعليمات الجهاز الفني ونسيان نتيجة لقاء الذهاب، لأنه لا يوجد أي مباراة سهلة في كرة القدم، وكلام كولر عن الاستعداد للإياب فور ركوب الطائرة من الكونغو أمر إيجابي بكل تأكيد.. وتواجد الجماهير أمر ضروري من أجل دعم ومساندة الفريق، ووجودهم في استاد القاهرة مرعب لأي خصم في إفريقيا".

وأكمل: "ياسر إبراهيم من العناصر الجيدة، وأنا احترمه كثيرا بسبب اخلاصه لناديه ولنفسه، ولم يصنع أي مشكلة طوال مسيرته مع الأهلي، ونتمنى عودته للملاعب، وربيعة وعبدالمنعم كانوا مميزين في لقاء مازيمبي في ظل التركيز العالي أمام مازيمبي، والثقة الزائدة لن تشفع لأي لاعب مهما كان اسمه، ولابد أن يتم التعامل بعيدًا عن الغرور والتعالي، والثقة الزائدة تضر أي لاعب، وعبدالمنعم مميز ويجيد بناء الهجمات، ويسجل أهداف أيضا، يجب أن يحافظ على مستواه لأن هناك حالة ثقة كبيرة في قدراته".

وشدد شادي محمد على أن هناك حرية في الانتقاد ولكن لا يجب "الأفورة" في التعامل مع أي أخطاء، متوقعا أن الأهلي سيفوز على مازيمبي بثلاثية في القاهرة.

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