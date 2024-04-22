الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

بغرس وتعزيز روح الولاء، سيناء ذكرى بطولات ونضال موضوع ندوة ينظمها تعليم الإسكندرية

جانب من ندوة تعليم
جانب من ندوة تعليم الإسكندرية، فيتو

ألقى الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ندوة بمركز النيل للإعلام بالجمرك بعنوان (سيناء ذكرى بطولات ونضال). 

 

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يأتي ذلك في ضوء توجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء والاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وذلك بحضور سلوى حجازي مدير إدارة الإعلام بالإسكندرية وجيهان مكرم مدير مركز إعلام وسط واللواء أركان حرب ممدوح السيد قائد المنطقة الشمالية الأسبق واللواء محمد سعد بطيشة والعقيد جلال فكري قائد مدرسة رأس التين الثانوية العسكرية للبنين، ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات ولفيف من القيادات التربوية والاتحادات الطلابية  .

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وأوضح مدير المديرية أنّ  تحرير سيناء كان نتاج نضال الشعب المصري مشيرًا إلى أنّ يوم تحرير سيناء سيظل تخليدًا لذكرى النصر والسلام، وبرهانًا على بطولات وتضحيات العسكرية المصرية وبراعة المفاوض المصري، مؤكدًا أن سيناء تتمتع بمكانة راسخة في قلوب جميع المصريين، وأن يوم تحرير سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري.

وأكّد أنّ ملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارًا عسكريًا ودبلوماسيًا، بل امتدت لتصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريًا وسياسيًا، فلم تكن أبدًا الحرب غاية مصر بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى.

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